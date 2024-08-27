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Федеральные земли ГерманииНовостиГрайфсвальд

В Грайфсвальде офицера напали на время отпуска.

 and  Vladimir Milov
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В результате необоснованной атаки в Грайфсвальде были сильно ранены отставной полицейский и его...
В результате необоснованной атаки в Грайфсвальде были сильно ранены отставной полицейский и его помощник.

- В Грайфсвальде офицера напали на время отпуска.

28-летнего полицейского избили до полусмерти в Грайфсвальде группой из пяти хулиганов. Его 24-летний товарищ также получил серьезные травмы в результате нападения, произошедшего примерно в 2:00 ночи в прошлую субботу.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что двое жертв были сначала атакованы 29-летним мужчиной, как было объявлено Министерством внутренних дел во вторник. Разговоры подозреваемого во время драки напрямую связаны с работой 28-летнего в полиции.

По словам очевидцев, вся банда продолжала избивать жертв, когда они уже были на земле. Оба получили серьезные травмы, в основном в области лица, и были доставлены в университетскую больницу для дальнейшего лечения. Главного подозреваемого задержали сразу после драки. Имена четверых предполагаемых сообщников, которым от 17 до 19 лет, также известны. Все они будут допрошены по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью.

Министр Пегель осуждает жестокое нападение

Министр внутренних делChristian Pegel (СДПГ) осудил жестокость. "Нападение на наших полицейских - это нападение на государство, что значит нападение на всех нас. Если кто-то жестоко обращается с полицейским в его частной жизни, это еще хуже. Я надеюсь на быстрый и суровый правовой ответ на это нападение на закон и порядок, и на всех нас. Я шлю свои самые быстрые и искренние пожелания выздоровления раненому офицеру. Мои соболезнования также выражаются его семье и близким."

Нападение на двоих полицейских произошло в Грайфсвальде, городе, где живет и работает 28-летний полицейский. Министр внутренних дел очень обеспокоен этим инцидентом, так как он представляет собой нападение на закон и порядок в городе Грайфсвальде.

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