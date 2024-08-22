Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНаучно-исследовательский центр

В Геттингене открыт новый учебный центр Unimedizin

Медицинский центр Гёттингенского университета намерен расширить свои научные направления и принял существенные меры в этом направлении.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Было выделено почти 38 миллионов евро на недавний строительный проект.
Было выделено почти 38 миллионов евро на недавний строительный проект.

- В Геттингене открыт новый учебный центр Unimedizin

Новый исследовательский центр в Медицинском университете Гёттингена официально открылся. По словам Медицинского университета, в Центре сердца и мозга Гёттингена (ЦСМГ) будут проводиться исследования в области кардиоваскулярных заболеваний и мозга, сосредоточенные на сложных взаимоотношениях между ними. Новое здание было завершено в январе 2023 года, и все исследовательские команды переехали. Центр объединяет два ключевых направления исследований Медицинского университета Гёттингена (МУГ), чтобы углубиться в сложный танец между сердцем и мозгом, оставив без ответа несколько вопросов в этой области.

Такого рода центр больше нигде не существует. Здание вмещает 11 исследовательских групп, в состав которых войдут ученые из МУГ и Университета Гёттингена, Макс-Планк Института динамики и самоорганизации, и Немецкого приматов центра, которые будут сотрудничать в различных областях. Здание занимает 3450 квадратных метров функциональной площади и оснащено 26 лабораториями.

Новый исследовательский центр, известный как Центр сердца и мозга Гёттингена (ЦСМГ), является частью Медицинского университета Гёттингена (МУГ). Этот исследовательский центр будет проводить новаторские исследования в области кардиоваскулярных заболеваний и мозга, сосредоточенные на их сложных взаимоотношениях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Большие суммы незаконно полученных средств изымаются правительством.
Федеральные земли Германии

Полученные доходы в 18 млн. долларов за счет незаконной деятельности

Незаконная деятельность приносит существенный доход аферистам. Тем не менее, власти не бездействуют; они конфискуют незаконно приобретенные средства из нелегальных предприятий, когда это возможно. Конфискованная сумма в Гессене заметно возросла.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге
Федеральные земли Германии

Индивидуальный intimidates романтический партнер - SEK вмешательство в Мерсбурге

Включает обвинения в похищении: Специализированная команда проникла в многоэтажное жилое здание, чтобы спасти жительницу.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Спустя более двух с половиной лет футбольный арбитр Феликс Цвайер возобновляет судейство матчей в...
Федеральные земли Германии

Впервые с декабря 2021 года Звайер принимает участие в играх Дортмунда.

Зваер и Дортмунд, не восхитительное сочетание в памяти арбитров. После предыдущей игры он попал в водоворот критики.yman. Вероятно, болельщики Дортмунда не будут рады ему.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.
Федеральные земли Германии

"Скорпионы" отменяют выступление из-за травмы гитариста.

Маттиас Ябс, известный член Scorpions, был вовлечен в инцидент. В результате несколько концертов их текущего глобального тура были отменены.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно