- В Геттингене открыт новый учебный центр Unimedizin

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Новый исследовательский центр в Медицинском университете Гёттингена официально открылся. По словам Медицинского университета, в Центре сердца и мозга Гёттингена (ЦСМГ) будут проводиться исследования в области кардиоваскулярных заболеваний и мозга, сосредоточенные на сложных взаимоотношениях между ними. Новое здание было завершено в январе 2023 года, и все исследовательские команды переехали. Центр объединяет два ключевых направления исследований Медицинского университета Гёттингена (МУГ), чтобы углубиться в сложный танец между сердцем и мозгом, оставив без ответа несколько вопросов в этой области.

Такого рода центр больше нигде не существует. Здание вмещает 11 исследовательских групп, в состав которых войдут ученые из МУГ и Университета Гёттингена, Макс-Планк Института динамики и самоорганизации, и Немецкого приматов центра, которые будут сотрудничать в различных областях. Здание занимает 3450 квадратных метров функциональной площади и оснащено 26 лабораториями.

Новый исследовательский центр, известный как Центр сердца и мозга Гёттингена (ЦСМГ), является частью Медицинского университета Гёттингена (МУГ). Этот исследовательский центр будет проводить новаторские исследования в области кардиоваскулярных заболеваний и мозга, сосредоточенные на их сложных взаимоотношениях.

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