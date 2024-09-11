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Федеральные земли ГерманииНовостиПроизводство автомобилей

В Гессоне зафиксировано увеличение числа краж автомобилей

В Máriaбeрге часто происходят кражи моторных транспортных средств, но, по данным страхового сектора, Гессен в целом считается регионом, сравнительно безопасным для таких краж.

 and  Hanna Hofmann
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- В Гессоне зафиксировано увеличение числа краж автомобилей

В 2023 году в Гессене происходило примерно по два случая краж из автомобилей в день, в результате чего было похищено 707 застрахованных легковых автомобилей. Это на 8% больше, чем в предыдущем году, и обошлось в совокупности в 17,3 миллиона евро.

Председатель правления GDV Йорг Асмуссен прокомментировал, что несмотря на рост числа краж, Гессен остается одной из более безопасных областей для владельцев автомобилей в стране. В среднем страховые компании выплачивали около 24 400 евро за каждый украденный автомобиль, что на 15% больше, чем в предыдущем году.

Увеличенный риск краж в Франкфурте

Владельцы автомобилей, проживающие в Франкфурте, крупнейшем городе Гессена, подвергаются более высокому риску кражи. Статистическая вероятность составляет примерно 5 случаев на 10 000 застрахованных автомобилей. В остальной части Гессена этот показатель снижается до 4.

По всей Германии в 2023 году было похищено 14 585 застрахованных легковых автомобилей, что на почти 20% больше, чем в предыдущем году, и обошлось в совокупности более чем в 310 миллионов евро. Берлин имел самый высокий риск краж, где преступники в основном нацеливались на роскошные и высококлассные внедорожники. Если автомобиль застрахован полностью или частично, страховая компания обычно компенсирует любой причиненный ущерб, возмещая стоимость автомобиля на момент кражи.

Рекомендации полиции для предотвращения краж автомобилей

Производство автомобилей в Гессене, возможно, придется внедрить дополнительные меры безопасности из-за высокого числа краж автомобилей. Несмотря на то, что Франкфурт имеет более высокий показатель краж, важно, чтобы местные производители автомобилей уделяли приоритетное внимание безопасности автомобилей, чтобы отпугнуть потенциальных воров.

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