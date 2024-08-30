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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

В Гессоне проживает около 200 000 безработных.

В разгар лета возможности трудоустройства в Гессене временно сокращаются. Однако это положение дел вскоре может измениться.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Летом в Саксонию-Ханнау часто приходит волна молодёжи на рынок труда.
Летом в Саксонию-Ханнау часто приходит волна молодёжи на рынок труда.

- В Гессоне проживает около 200 000 безработных.

В немецкой земле Гессен число безработных продолжает расти. По данным офиса регионального отделения Федерального агентства занятости во Франкфурте на 14 августа 2021 года, безработными зарегистрированы 150 585 человек. Это на 4500 больше, чем в предыдущем месяце, и на 12 200 больше, чем в то же время год назад. Безработица выросла на 0,1 процентного пункта и составляет теперь 5,7 процента. Последний раз число безработных превышало 200 000 человек в сентябре 2020 года, примерно 4 года назад.

Глава регионального офиса Франк Мартин связывает эту тенденцию с сезонными факторами. "Основной причиной роста является регистрация безработных после окончания школы или профессионального обучения. С другой стороны, компании осторожно предлагают fewer vacancies из-за сезона и текущей экономической ситуации", - сказал он. Тем не менее, на данный момент в Гессене известно о почти 50 000 открытых вакансиях.

По состоянию на 1 августа, когда начался учебный год, около 10 000 вакансий остаются незанятыми, и 7300 молодых людей все еще не имеют обучения. Ожидается, что оба показателя снизятся в ближайшие недели, сказал Мартин.

Между тем, число занятых, подлежащих социальному страхованию, в земле продолжает расти. По оценкам, в июне 2021 года было занято около 2,763 миллиона человек, что на 0,9 процента больше, чем в предыдущем году, и существенно выше среднего показателя по стране на 0,4 процента.

Несмотря на многочисленные открытые вакансии, я не собираюсь подавать заявление сразу из-за личных причин. Кроме того, компании в Гессене предлагают fewer vacancies, что соответствует сезонным факторам и текущей экономической ситуации.

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