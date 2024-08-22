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В Гессе наблюдается расширение числа педагогов.

Следующей недели начинается новый академический год в стране. Профсоюз учителей выражает обеспокоенность в связи с нехваткой учебного персонала. Какие цифры статистики приводятся в качестве доказательства?

 and  Katherine Bradley
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Нехватка педагогического состава остается значительной проблемой, даже в Гессене. Статистика...
Нехватка педагогического состава остается значительной проблемой, даже в Гессене. Статистика показывает число педагогов за последние несколько лет.

- В Гессе наблюдается расширение числа педагогов.

Несмотря на прогноз профсоюза учителей ГEW о ухудшении ситуации с нехваткой учителей в Гессене, статистика показывает рост числа педагогов в последние годы. Министерство образования также отмечает рост числа учащихся, в том числе из-за детей-беженцев из Украины, спасающихся от войны. Учебный год 2024/2025 начнется в следующее воскресенье.

По данным Статсбюро Гессена, в 2023/2024 учебном году в общих и профессиональных школах Гессена работало около 67 400 полноценных учителей. Это на 3% больше, чем в предыдущем году, и на 21% больше, чем двадцать лет назад, когда было занято только 55 700 учителей.

Больше женщин в образовании

В 2023/2024 учебном году 43% учителей работали неполный рабочий день, а 57% - полный рабочий день. 30% из них были мужчинами.

Женщины-педагоги доминировали в начальных школах с 29% педагогов, в то время как в гимназиях и средних школах было 22% и 19% соответственно. Специальные школы нанимали 8%, за ними следовали средние школы с 4%, и только около 1% педагогов работали в начальных школах. Более 13% учителей работали в профессиональных школах.

Профсоюз выражает обеспокоенность по поводу нехватки учителей

Недавно ГEW выразил обеспокоенность по поводу Гессена, заявив: "В прошлом учебном году было почти тысяча незанятых вакансий учителей". Нехватка учителей была особенно заметна в начальной школе (уровень 1), средних школах и профессиональных школах. Даже оппозиция в ландтаге выразила обеспокоенность по этому поводу. В эту пятницу (23 августа) министр образования Армин Шварц (ХДС) представит данные о текущем количестве учащихся и новом учебном году.

Комиссия, в соответствии со своими полномочиями, примет нормативные акты, предусмотренные в параграфе 1, для решения образовательных потребностей, вызванных увеличением числа учителей и учащихся в Гессене. Рост числа педагогов и учащихся, отмеченный статистикой Министерства образования, представляет собой возможность для Комиссии реализовать соответствующие политику и ресурсы.

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