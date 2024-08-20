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ЭкономикаНовости

В Германии цены на продукты питания ниже, чем на рынке Европейского Союза.

26-е место в рейтинге

 and  Ann Bradley
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В Германии цены на продукты питания ниже, чем на рынке Европейского Союза.

В Германии потребители тратят меньшую долю своего дохода на расходы на питание, здравоохранение и уход, чем в любом другом государстве-члене ЕС. Несмотря на рост цен из-за высокой инфляции, эти расходы составили всего 13,4% от общего потребления в прошлом году, что меньше, чем в любой другой из 26 стран ЕС, согласно исследованию, проведенному маркетинговым агентством NIQ.

Специалист по розничной торговле NIQ Филип Войтех отметил, что высокие средние доходы в Германии и жесткая конкуренция в секторе розничной торговли поддерживают относительно низкие цены на продукты питания, несмотря на недавние рост цен.

Потребители все больше внимания уделяют цене и активно пользуются предложениями. В результате Германия показала самый большой рост покупок по акциям среди западноевропейских стран, составивший 14%, согласно NIQ.

Менее четверти евро тратятся на розницу в Германии

Германия также занимает последнее место, если рассматривать общие расходы на розничную торговлю. В 2023 году на розницу в Германии было потрачено около 25% евро, в то время как средний показатель для ЕС составлял одну треть, и почти половина в странах Восточной Европы, таких как Венгрия и Болгария.

Высокая покупательская способность в немецких домохозяйствах приводит к тому, что меньшая доля дохода тратится на необходимые товары, такие как пища, одежда и другие товары. Однако расходы на жилье и энергию выше, что приводит к более высоким расходам на услуги и развлечения, а также на сбережения и финансовые инвестиции.

Доля розничной торговли в частном потреблении вновь сократилась в ЕС в 2023 году, согласно данным маркетинговых исследований. Это снижение объясняется возвращением к нормальному поведению потребителей. Во время пандемии COVID-19 люди в основном тратили деньги на розницу, так как культурные мероприятия, события и путешествия часто не рекомендовались. Однако теперь, когда спрос в Европе восстанавливается, потребители стремятся больше участвовать в опыте и путешествовать.

Низкая доля расходов на розницу в Германии, составляющая около 25%, объясняется высокими средними доходами в немецких домохозяйствах. Несмотря на хорошую экономическую ситуацию, экономика в целом может все еще испытывать трудности с приоритетом расходов на розницу из-за более высоких расходов на жилье и энергию.

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