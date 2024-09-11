Содержание

Как происходит общенациональная тренировка по гражданской обороне?

Как предупреждение о кризисе доводится до населения?

Почему система оповещения о чрезвычайных ситуациях фрагментирована?

Как работает система сотовой рассылки?

Насколько реальна общенациональная предупредительная система?

Как Германия готовится к чрезвычайным ситуациям?

- В Германии снова звучит тревожный звук сирен.

Представьте, что власти объявляют предупреждение о бедствии, но многие люди пропускают сообщение. Именно это произошло во время первой общенациональной тренировки по гражданской обороне четыре года назад. Сирены были выключены в многих районах, а предупреждения приходили слишком поздно или не приходили вообще. После этой неудачи с поста главы Федерального управления гражданской защиты был уволен Кристоф Унгер. В прошлом году состоялась вторая попытка общенационального оповещения, и на этот раз граждане получили предупреждения прямо на свои мобильные телефоны.

Следующая тренировка по гражданской обороне состоится в этуThursday. Организаторы планируют улучшить результаты трехлетней давности. Вот что вам нужно знать заранее:

Как проходит общенациональная тренировка по гражданской обороне?

Общенациональная тренировка по гражданской обороне проводится ежегодно во второй четверг сентября под руководством федерального правительства, земель и муниципалитетов (на этот раз 12 сентября). Власти оценивают и тестируют немецкие системы оповещения и исследуют лучшие способы оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации.

В 11:00 Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных ситуациях (ББК) запустит тестовый сигнал, который должен быть слышен через 38 000 сирен. Однако он также будет распространен через предупредительные приложения, радио и телестанции, а также около 6600 цифровых табло. Отбой прозвучит в 11:45.

Чтобы охватить как можно больше людей в течение их обычного рабочего дня в Германии, тестовый сигнал происходит в будние дни.

Как предупреждение о кризисе доводится до населения?

В отличие от других стран, Германия использует несколько методов оповещения в случае чрезвычайной ситуации. Каталог модульной системы оповещения (MoWas) федерального и земельного правительств перечисляет пять методов оповещения:

Приложения : Граждане могут установить несколько приложений на свои смартфоны, таких как "Нина". Власти используют эти приложения для распространения предупреждений о штормах и наводнениях и других чрезвычайных ситуациях через push-уведомления. Приложения также содержат советы по экстренной помощи и списки проверки для различных сценариев бедствия.

: Граждане могут установить несколько приложений на свои смартфоны, таких как "Нина". Власти используют эти приложения для распространения предупреждений о штормах и наводнениях и других чрезвычайных ситуациях через push-уведомления. Приложения также содержат советы по экстренной помощи и списки проверки для различных сценариев бедствия. Радио и телевидение : Власти сообщают информацию о бедствии редакциям, чтобы они могли прервать вещание по мере необходимости.

: Власти сообщают информацию о бедствии редакциям, чтобы они могли прервать вещание по мере необходимости. В Интернете граждане также могут получать информацию с веб-сайта федерального правительства и подписываться на предупреждения.

граждане также могут получать информацию с веб-сайта федерального правительства и подписываться на предупреждения. Цифровые рекламные щиты и табло также распространяют предупреждения о чрезвычайных ситуациях - при условии, что они подключены к системе оповещения. Перевозчики также передают предупреждения через свои табло.

также распространяют предупреждения о чрезвычайных ситуациях - при условии, что они подключены к системе оповещения. Перевозчики также передают предупреждения через свои табло. Сотовая рассылка не используется для распространения сообщений об окончании опасности.

ББК призывает граждан изучить тестовый сигнал в местной пожарной части, ратуше или центре граждан. "Рекомендуется заранее узнать методы оповещения, используемые местными властями, чтобы подготовиться соответствующим образом и, по возможности, информировать родственников и близких", - советует веб-сайт ББК. Информация также доступна на нескольких языках.

Почему система оповещения о чрезвычайных ситуациях неполная?

Существует несколько причин этого. После окончания холодной войны сирены были демонтированы или заброшены во многих районах Германии. Неясно, сколько сирен сейчас есть в Германии.

Более 38 000 этих систем оповещения зарегистрированы в ББК. Они должны быть активированы центрами управления муниципалитетов. В результате сигнал тревоги не звучит одинаково во всех местах. Полный центральный контроль сирен займет несколько месяцев, согласно президенту ББК Рафаэлю Тислеру. Полный и актуальный список всех функционирующих сирен в Федеративной Республике будет доступен только в следующем году, "Нationale Sirenen-Register soll als Plattform mit aktuellen Daten im Laufe des kommenden Jahres verfügbar sein."

Кроме того, муниципалитеты могут участвовать в тестовом сигнале, но не обязаны этого делать. В результате не все сирены прозвучат 12 сентября.

Как работает сотовая рассылка?

Эта технология была введена после разрушительного наводнения в долине реки Аhr в Германии и была протестирована впервые в прошлом декабре. Каждый пользователь мобильного телефона в определенном районе, у которого телефон включен, получает текстовое сообщение со звуковым сигналом - при условии, что устройство не слишком старое. Сообщения ограничены 500 символами и содержат предупреждение и рекомендуемые действия.

Регистрация не требуется для сотовой рассылки. Власти могут одновременно распространять сообщение об опасности на все досягаемые мобильные телефоны через сотовую рассылку. Коэффициент охвата сотовой рассылки составлял около половины во время предыдущего дня оповещения, согласно ББК.

Тем не менее, граждане получают предупреждение о бедствии только через сотовую рассылку - без сообщения об окончании опасности. В настоящее время это невозможно, сообщает ББК.

Насколько реальна общенациональная система предупреждения?

Помимо тестового сигнала, общенациональные предупреждения крайне редки. Обычно выдаются местные или региональные предупреждения, например, во время наводнений или лесных пожаров.

Как Германия готовится к чрезвычайным ситуациям?

Система оповещения в Германии была расширена, но все еще фрагментирована. Хотя сирен больше, чем несколько лет назад, некоторые районы Германии все еще не имеют сирен оповещения. Однако существуют программы финансирования для решения этой проблемы.

ББК также считает убежища важной темой. В Германии все еще есть 579 защитных убежищ, но они больше не доступны для защиты населения. "Это сложный вопрос, так как в 2007 году было решено не эксплуатировать больше никаких общественных убежищ", - говорит президент ББК Рафаэль Тислер.

Общим мнением Тислера является то, что Германия готова к индивидуальной готовности в случае чрезвычайных ситуаций и бедствий. Такие инциденты, как вспышка коронавируса, наводнения и вторжение России на Украину, заставили людей более внимательно относиться к мерам предосторожности в чрезвычайных ситуациях, считает Тислер. Это подтверждается данными опросов, проведенных BBK в течение последних 1,5 лет. Количество загрузок и запросов на брошюры BBK также возросло.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи пострадавшим 1, Федеральное управление гражданской защиты и помощи пострадавшим 2, Федеральное управление гражданской защиты и помощи пострадавшим 3, Bundesregierung.de, с содержанием от DPA*

Во время предстоящего CrisisDrill люди могут пропустить тестовый сигнал даже при различных способах его распространения, таких как приложения, радио и телевидение, и цифровые табло. Тестовый сигнал с использованием Cell Broadcast достигнет только тех, у кого есть обновленные мобильные телефоны, так как более старые модели могут не поддерживать эту функцию. Несмотря на улучшения, система оповещения об экстренных ситуациях остается фрагментированной, и во многих районах отсутствуют функционирующие сирены.

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