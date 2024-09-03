- В Германии рекордный уровень рабочего времени в неделю

Несмотря на финансовую стагнацию, во втором квартале 2024 года Германия достигла беспрецедентного объема выполненной работы, составившего 14,7 миллиарда часов, что впервые превысило показатели до пандемии, согласно данным Института занятости (IAB) в Нюрнберге. Аналитик рынка труда IAB Энцо Вебер прокомментировал: "Никогда прежде в Германии не выполнялось столько работы... даже в разгар экономической борьбы".

Во втором квартале 2019 года было зафиксировано 14,6 миллиарда рабочих часов. Однако Вебер напомнил, что дальнейший прогресс не гарантирован. "Рост занятости замедляется", - заявил он, добавив, что доля неполной занятости приближается к 40%, а часы переработки находятся на исторически низком уровне.

Больше частичной занятости, меньше переработок

Общая численность рабочей силы выросла на 0,4% в годовом исчислении до 46,1 миллиона человек во втором квартале 2024 года. Среднее количество часов, отработанных одним человеком, также увеличилось на 0,4% в годовом исчислении до 318,2 часов. Доля частичной занятости выросла на 0,5 процентного пункта до 39,8%.

Численность частично занятых работников выросла на 1,6%, в то время как численность полностью занятых сократилась на 0,3%. Вебер связывает это с ростом секторов с высокой долей частичной занятости, таких как здравоохранение и социальные услуги, а также образование.

Одновременно с этим количество часов переработки сократилось на 0,3 часа. В среднем, сотрудники работали 2,9 оплачиваемых и 4,1 неоплачиваемых часа переработки во втором квартале 2024 года.

Институт занятости (IAB) в Нюрнберге сообщил, что рост доли частичной занятости во втором квартале 2024 года был обусловлен такими секторами, как здравоохранение и социальные услуги, как отметил аналитик рынка труда IAB Энцо Вебер. Несмотря на рост доли частичной занятости, Вебер подчеркнул, что дальнейший прогресс не гарантирован, поскольку рост занятости замедляется, а часы переработки находятся на исторически низком уровне, согласно данным IAB.

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