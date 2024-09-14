Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

В Германии опять наблюдается дефицит лекарственных средств.

Примерно 500 жизненно необходимых лекарств в настоящее время недоступны

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Ещё раз, несколько препаратов отсутствуют в Германии.
Ещё раз, несколько препаратов отсутствуют в Германии.

В Германии опять наблюдается дефицит лекарственных средств.

В прошлом году Парламент Германии, Бундестаг, принял несколько инициатив для борьбы с хронической нехваткой лекарств, но, похоже, они не принесли значительных результатов. Ассоциация немецких аптекарей сообщает, что многие антибиотики по-прежнему в дефиците.

Вновь в Германии наблюдается нехватка множества лекарств. "Мы не ждем конца этих проблем с поставками в ближайшее время. Особенно тревожит тот факт, что уже сейчас не хватает многих антибиотиков, а мы еще даже не вошли в сезон простудных заболеваний. Даже суспензии для детей страдают от этого", - говорит Томас Прейс, глава Ассоциации аптек Северного Рейна, газете "Рейнская почта" из Дюссельдорфа. Около 500 лекарств отмечены как недоступные.

Прейс называет Дoxycycline и Azithromycin в качестве примеров. "В настоящее время наблюдается серьезный дефицит. Дефицит Дoxycycline должен быть частично устранен поставками из Камеруна", - объясняет аптекарь. "Пациенты тогда получат пакеты с инструкциями на английском, французском или португальском языках. Поскольку немецких инструкций нет, командам аптек придется приложить много усилий, чтобы гарантировать безопасное использование".

В итоге: "Аптеки должны находить альтернативы для половины всех рецептов, чтобы гарантировать доступ пациентов к лекарствам. Ежедневно около 1,5 миллиона пациентов по всей стране страдают от этого", - добавляет Прейс.

Новый закон? "Мало эффекта"

Хроническая нехватка лекарств, особенно детских, побудила Парламент Германии принять меры, такие как расширенное хранение, в прошлом году. Больницам и аптекам, снабжающим больницы, также необходимо увеличить запасы определенных лекарств и антибиотиков. Фармацевтические компании должны быть стимулированы к разработке резервных антибиотиков.

Однако, по словам аптекаря Прейса, эти реформы, инициированные министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, оказали мало эффекта: "Закон о безопасности цепочки поставок действует уже более года, но его влияние почти незаметно", - критикует Прейс. "Политика и фармацевтические производители должны наконец создать стабильные условия".

Европейский Союз потенциально мог бы оказать помощь в решении проблемы нехватки лекарств в Германии, учитывая его влияние на политику и торговлю. Несмотря на меры, принятые Парламентом Германии для борьбы с нехваткой лекарств, такие как расширенное хранение и стимулирование фармацевтических компаний, их влияние, по словам Томаса Прейса, оказалось минимальным.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Поиск доступной квартиры в Дублине стал проблемой уже давно
Панорама

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине.

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине. В Дублине средняя арендная плата за квадратный метр сейчас составляет около 32,80 евро, делая его одним из самых дорогих городов Европы для жилья. Это привело к кризису жилья, в результате которого многие жители были вынуждены покинуть город

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
По словам полиции, первоначальные сомнения сохраняются
Панорама

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения Разоблачена жестокая драка: Таинственное дело о пропавших гениталиях В конце февраля в городе на территории Рура правоохранители обнаружили сильно избитого 66-летнего мужчину, который, как оказалось, лишился своих гениталий. Казалось, что дело уже раскрыто после того, как был установлен предполагаемый

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Интенсивные efforts по тушению пожара в Брно, Чешская Республика – ожидаются сильные дожди в...
Панорама

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков.

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков. На предстоящие выходные власти Австрии и Чехии выражают серьезную обеспокоенность из-за ожидаемых проливных дождей. Австрия уже объявила предупреждение о путешествиях, в то время как чешским жителям рекомендуется готовиться к возможным эвакуациям. Впереди предстоит неделя с интенсивными дождями, главным образом в юго-восточной части Германии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Ведутся приготовления к наводнению в Чехии вдоль реки Влтава, так как вода продолжает течь в...
Панорама

Влияние 400 литров дождя может быть весьма значительным.

Влияние 400 литров дождя может быть весьма значительным. Происходит беспрецедентное метеорологическое явление: над Адриатическим морем находится низкое давление, названное "Аннет", которое поглощает огромные объемы воды из-за тепла океана, а затем направляет их на Австрию, Чехию и Польшу. Ожидаемые осадки астрономические. Один из надежных метеорологических моделей прогнозирует более 430

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно