В Германии опять наблюдается дефицит лекарственных средств.

В прошлом году Парламент Германии, Бундестаг, принял несколько инициатив для борьбы с хронической нехваткой лекарств, но, похоже, они не принесли значительных результатов. Ассоциация немецких аптекарей сообщает, что многие антибиотики по-прежнему в дефиците.

Вновь в Германии наблюдается нехватка множества лекарств. "Мы не ждем конца этих проблем с поставками в ближайшее время. Особенно тревожит тот факт, что уже сейчас не хватает многих антибиотиков, а мы еще даже не вошли в сезон простудных заболеваний. Даже суспензии для детей страдают от этого", - говорит Томас Прейс, глава Ассоциации аптек Северного Рейна, газете "Рейнская почта" из Дюссельдорфа. Около 500 лекарств отмечены как недоступные.

Прейс называет Дoxycycline и Azithromycin в качестве примеров. "В настоящее время наблюдается серьезный дефицит. Дефицит Дoxycycline должен быть частично устранен поставками из Камеруна", - объясняет аптекарь. "Пациенты тогда получат пакеты с инструкциями на английском, французском или португальском языках. Поскольку немецких инструкций нет, командам аптек придется приложить много усилий, чтобы гарантировать безопасное использование".

В итоге: "Аптеки должны находить альтернативы для половины всех рецептов, чтобы гарантировать доступ пациентов к лекарствам. Ежедневно около 1,5 миллиона пациентов по всей стране страдают от этого", - добавляет Прейс.

Новый закон? "Мало эффекта"

Хроническая нехватка лекарств, особенно детских, побудила Парламент Германии принять меры, такие как расширенное хранение, в прошлом году. Больницам и аптекам, снабжающим больницы, также необходимо увеличить запасы определенных лекарств и антибиотиков. Фармацевтические компании должны быть стимулированы к разработке резервных антибиотиков.

Однако, по словам аптекаря Прейса, эти реформы, инициированные министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, оказали мало эффекта: "Закон о безопасности цепочки поставок действует уже более года, но его влияние почти незаметно", - критикует Прейс. "Политика и фармацевтические производители должны наконец создать стабильные условия".

Европейский Союз потенциально мог бы оказать помощь в решении проблемы нехватки лекарств в Германии, учитывая его влияние на политику и торговлю. Несмотря на меры, принятые Парламентом Германии для борьбы с нехваткой лекарств, такие как расширенное хранение и стимулирование фармацевтических компаний, их влияние, по словам Томаса Прейса, оказалось минимальным.

Читайте также: