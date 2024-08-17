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ПанорамаНовостиСдача крови

В Германии наблюдается нехватка крови.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Регулярные годовые донорские кровяные貴 isotope-разрушения, дважды в год, могли бы быть полезными.
Регулярные годовые донорские кровяные貴 isotope-разрушения, дважды в год, могли бы быть полезными.

В Германии наблюдается нехватка крови.

Германия в настоящее время столкнулась с дефицитом донорской крови, главным образом из-за чемпионата Европы по футболу и сезона отпусков. Эта критическая ситуация особенно актуальна в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланде-Пфальце, Сааре и Нижней Саксонии, как сообщает Немецкий Красный Крест (НКК). В результате некоторых медицинских процедур были перенесены. Особенно необходимы молодые люди для решения этой проблемы.

По словам Патрика Ноэ, представителя службы донорства крови НКК, ежедневно требуется около 15 000 доноров крови по всей Германии. Однако конкуренция со стороны развлечений делает это сложной задачей в некоторых районах. Запасы НКК почти исчерпаны.

Хотя Ноэ признает, что крови в настоящее время не хватает, он также подчеркивает, что нет全国wide кризиса с кровью. Он указывает, что любой, кому нужна кровь и кто обращается в больницу, все равно получит переливание. НКК через свою службу донорства крови отвечает за около 75% всех национальных доноров крови.

"Возможность для улучшения"

По словам Ноэ, текущий дефицит крови можно проследить до недавних праздников, чемпионата Европы по футболу и сезона отпусков, которые совпадают с уменьшением энтузиазма доноров и сложностями в накоплении запасов из-за короткого срока хранения крови.

Ситуация критическая в Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланде-Пфальце, Сааре и Нижней Саксонии, и в результате перенесены операции в больницах. Несмотря на это, есть "возможность для улучшения" по всей стране. Ноэ подчеркивает важность максимального использования всех предстоящих слотов для донорства, чтобы поддерживать запасы жизненно важных продуктов из крови.

Требуется "молодая кровь"

Чтобы побудить больше людей сдавать кровь, НКК активно использует все доступные логистические и рекламные усилия, заявляет Ноэ. В настоящее время основной контингент доноров крови в Германии приходится на поколение бэби-бумеров. Однако многие пожилые люди могут не иметь возможности сдавать кровь из-за лекарств или проблем со здоровьем, несмотря на снятие возрастного ограничения. Поэтому особенно необходимы молодые доноры крови: "Две ежегодные сдачи крови могут оказать значительное влияние".

Если ситуация не изменится, может потребоваться перенести больше операций в больницах. Ноэ предупреждает, что "кровь нельзя искусственно производить". Без доноров это может быстро привести к серьезному кризису.

В связи с текущим дефицитом донорской крови в Германии из-за чемпионата Европы по футболу и сезона отпусков Ноэ из службы донорства крови НКК подчеркивает "возможность для улучшения" по всей стране. Он предлагает максимально использовать все предстоящие слоты для донорства, чтобы поддерживать запасы жизненно важных продуктов из крови. Кроме того, НКК активно призывает молодых людей сдавать кровь, так как "особенно необходимы молодые доноры крови" для решения критической ситуации.

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