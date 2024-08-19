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ЗдоровьеНовостиБолезнь

В Германии это основные факторы, способствующие смертности.

В 2023 году Германия впервые за многие годы фиксирует снижение показателей смертности. Несмотря на это, основные причины смерти остаются прежними.

 and  Carmen Simpson
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Симптомы дискомфорта в груди: Сердечные заболевания, включая инфаркты, являются основной причиной...
Симптомы дискомфорта в груди: Сердечные заболевания, включая инфаркты, являются основной причиной смерти в Германии на протяжении длительного времени.

- В Германии это основные факторы, способствующие смертности.

Сердечно-сосудистые проблемы по-прежнему являются основной причиной смертности в Германии. Приблизительно одна треть (33,9%) смертей в последнем году были связаны с инфарктами, инсультами или сопутствующими заболеваниями, согласно данным Статистического управления в Висбадене. Рак ответственен за более чем двадцать процентов (22,4%) смертей.

Оба указанных выше фактора смерти показали снижение по сравнению с 2022 годом: на 2,7% меньше людей умерло от сердечно-сосудистых заболеваний, и на 0,5% уменьшилось количество смертей от рака.

Первое снижение смертности с 2016 года

В 2023 году общее количество смертей впервые с 2016 года снизилось. Число снизилось с 1,07 миллиона в 2022 году до 1,03 миллиона в 2023 году, что составляет снижение на 3,6%. Более половины умерших женщин и почти треть умерших мужчин были в возрасте 85 лет и старше.

Согласно Статистическому управлению, наблюдалось существенное увеличение числа смертей от гриппа или пневмонии. Это число резко возросло на 13,1% до почти 20 900, после значительного увеличения в предыдущем году.

Во время пандемии COVID-19 число смертей в этой области существенно сократилось из-за профилактических мер, которые также препятствовали дальнейшим инфекциям. В 2023 году уровень смертности от гриппа и пневмонии почти вернулся к уровню до пандемии, составляя 2,0% всех причин смерти, как объяснило управление.

Значительное снижение смертности от COVID-19

В прошлом году COVID-19 был указан как основная причина смерти в 25 768 случаях, составляя 2,5% всех смертей, что на 50,8% меньше, чем в предыдущем году.

В 2023 году 49 400 человек умерли от несчастных случаев или отравлений, дополнительно 20 800 смертей были связаны с падениями.

10 300 человек покончили с собой, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. Согласно Статистическому управлению, это увеличение в основном связано с увеличением суицидов среди женщин (на 8%), в то время как число среди мужчин слегка сократилось (на 0,3%). В целом, суициды составили такой же процент смертей, как и в предыдущие годы, 1,0%.

Несмотря на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от рака, ['Болезнь'] все еще унесла значительное количество жизней в Германии. Согласно Статистическому управлению, ['Болезнь'] привела к 11 300 смертей в 2023 году, составляя 1,1% всех смертей.

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