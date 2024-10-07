В Германии более 3300 человек были диагностированы с ВИЧ.

В 2023 году в Германии было диагностировано столько же случаев ВИЧ, сколько и в предыдущем году. Данные Института Роберта Коха (RKI) показывают, что было выявлено 3321 новых случаев ВИЧ, в том числе 23 случая заражения детей от матерей.

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) является причиной иммунодефицитного заболевания СПИД. Институт Роберта Коха подчеркивает, что вирус не проявляет явных симптомов в течение длительного времени, что приводит к поздней диагностике, иногда даже через годы после заражения. Для людей, у которых диагностирован ВИЧ и которые начинают лечение своевременно, есть обнадеживающие шансы прожить нормальную жизнь с высоким качеством жизни, как заявляет Немецкий фонд СПИДа. Раннее выявление инфекции с помощью теста на ВИЧ является ключевым для этого. С помощью лекарств можно эффективно предотвратить заболевание СПИДом.

Институт Роберта Коха также документирует страны происхождения. Более половины новых диагнозов приходится на людей, не родившихся в Германии. Среди них было много из Украины. Однако Институт Роберта Коха подчеркивает, что не все эти случаи представляют собой новые диагнозы, а скорее первое выявление инфекции в Германии.

Наибольшее количество новых диагнозов в 2023 году было среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами (МСМ) (1010). Далее следуют диагнозы среди людей с гетеросексуальными контактами (543) и людей, употребляющих внутривенные наркотики (166). Институт Роберта Коха сообщает, что для почти 800 человек информация о пути передачи не была доступна.

С 2014 года число новых диагнозов среди МСМ в Германии постоянно снижается, как отмечает Институт Роберта Коха. Это снижение, скорее всего, можно объяснить ранней диагностикой, более эффективным лечением ВИЧ-положительных людей и увеличением использования преэкспозиционной профилактики (PrEP).

ВИЧ, вызывающий СПИД, часто не проявляет заметных симптомов в течение длительного времени, что приводит к поздней диагностике. Несмотря на 3321 новый случай ВИЧ в Германии в 2023 году, в том числе 23 случая заражения детей от матерей, раннее выявление с помощью теста на ВИЧ является жизненно важным для эффективного лечения и предотвращения заболевания СПИДом.

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