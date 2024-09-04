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ПанорамаНовостиБавария

В глубоком каньоне обнаружен труп немецкого человека

Человек баварского происхождения отправился в длительное странствие по Австрии и не вернулся. Теперь обстоятельства его безвестного исчезновения стали известны.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- В глубоком каньоне обнаружен труп немецкого человека

Хикер из Баварии, 77 лет, пропавший во время одиночного похода в Лехтальских Альпах, был найден мертвым в расщелине в Тирольских Альпах. Как сообщила австрийская полиция в среду, мужчину обнаружили без движения в русле реки недалеко от Шнанна в Арльберге.

Мужчина родом из района Ной-Ульм не смог добраться до железнодорожной станции, как планировалось, в понедельник, что побудило его семью обратиться в authorities. В ответ была инициирована совместная операция, в которой приняли участие спасатели гор, альпийская полиция и пожарные. Тело хикера было обнаружено во вторник.

Расследование австрийской полиции

Точные обстоятельства и причина смерти остаются неясными, как заявили власти. Нет признаков криминальной деятельности, сказали они. Подробный autopsy предоставит больше информации. Ответственный офицер сообщил немецкому пресс-агентству, что местность не была чрезвычайно сложной, и погода в последние дни была благоприятной для хождения в горы.

Родной город мужчины находился в Баварии, регионе, известном своей живописной красотой и популярным для активного отдыха. Несмотря на его обширный опыт в трекинге, пожилой мужчина не смог добраться до железнодорожной станции в Баварии, что указывает на возможные проблемы со здоровьем.

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