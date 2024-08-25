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В Гамбурге в настоящее время действует 3435 ордеров на арест.

Коммуникационное описание

 and  Christian Meier
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- В Гамбурге в настоящее время действует 3435 ордеров на арест.

В Гамбурге насчитывается поразительное количество невыполненных ордеров на арест - 3435. Спикер полиции города сообщил агентству DPA, что 104 из них связаны с делами об убийстве.

Существует множество причин, по которым эти ордера остаются невыполненными. Подозреваемый может скрываться, возможно, даже за границей, как пояснил спикер. Другие могут быть депортированы, но все еще иметь невыполненный ордер, который будет исполнен, если они вернутся в Германию. Не редкость, когда против одного человека выносятся несколько ордеров на арест.

Интересно, что количество невыполненных ордеров в последнее время остается относительно стабильным. В начале января 2020 года полиция объявила о наличии 3686 таких ордеров. В отличие от этого, в конце 2017 года оставалось всего 3426 невыполненных ордеров.

Полиция Гамбурга активно работает над исполнением невыполненных ордеров, несмотря на трудности, такие как подозреваемые, скрывающиеся от правосудия, или депортированные с неисполненными ордера. Роль полиции в исполнении этих ордеров особенно важна в случаях, когда подозреваемый связан с убийством, как отметил спикер полиции города.

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