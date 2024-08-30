Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

В Гамбурге сейчас "коммюнике о дикой природе".

В Гамбурге на гаclidean открыт памятник дикой природе. Известный альпинист и сторонник охраны окружающей среды Рейнхольд Месснер приветствует это как благословение.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Фонд дикой природы Германии поощряет исследования и получение знаний о природе среди посетителей...
Фонд дикой природы Германии поощряет исследования и получение знаний о природе среди посетителей 'Герольда дикой природы', площадью более 2200 квадратных метров.

- В Гамбурге сейчас "коммюнике о дикой природе".

Гамбург представил уникальный дипломатический проект: Дипломатическое представительство дикой природы, возглавляемое Немецким фондом дикой природы. Мэр Петер Тшентшер (СДПГ) заявил на открытии, что это уникальное место в Хафенсити. Оно предлагает образование о дикой природе и места обитания диких животных Германии прямо в центре этого мегаполиса. Он объяснил: "Оно сочетает в себе волнение городской жизни с нашими фундаментальными природными связями, пробуждая интерес к сохранению природы и защите дикой природы в Германии".

Известный альпинист и защитник дикой природы Рейнхольд Месснер, как гость чести на открытии, сказал: "В цифровую эпоху 'Дипломатическое представительство дикой природы' в мегаполисе вроде Гамбурга - это благо. Город может гордиться тем, что принимает Немецкий фонд дикой природы - маяк против отчуждения от природы".

Новая достопримечательность включает в себя постоянную выставку, образовательную мастерскую и первый в Германии природный кинотеатр. Примерно 150 животных, от крота до дятла, до волка и моржа, представлены на площади около 2200 квадратных метров в "Дипломатическом представительстве дикой природы". С этого субботы выставка будет доступна для общественности впервые - с днем открытых дверей и бесплатным входом.

Дипломатическое представительство дикой природы предназначено для посетителей со всего мира, предлагая уникальную возможность узнать о дикой природе и сохранении в городских условиях. С таким выдающимся проектом Гамбург становится городом, который принимает как современный городской образ жизни, так и сохранение чудес природы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вильгельм Орбан из Лейпцига оспаривает решение запретить два своих матча.
Федеральные земли Германии

Отложение суда в Ротсбаре против капитана Орбана из РБ

В дебютном матче Бундеслиги Виlli Орбан получает красную карточку, представляя РБ Лейпциг против Bochum. В результате капитан командыfaceт двухматчевую дисквалификацию, но choisestz оспарить решение. Однако назначеннаяyond вынесено отсрочку.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сокращение количества вакансий с ростом числа соискателей происходит снова. Федеральное агентство...
Федеральные земли Германии

Увеличение безработицы в Рейнланд-Пфальц - DGB выступает за вмешательство

Уменьшение новых и объявленных вакансий приводит к новой взятке в поиске работы. Агентство по занятости вселяет уверенность в молодых людей. ДРБ назначает национальную ответственность.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024...
Федеральные земли Германии

Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Срок подачи заявлений на чрезвычайную помощь пострадавшим от наводнения первоначально был назначен на это выходные. Однако пострадавшие теперь имеют дополнительный месяц для подачи своих заявлений.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Система здравоохранения находится в непосредственной опасностиaussiedd
Федеральные земли Германии

СДПГ выпускает тревогу из-за надвигающейся проблемы здравоохранения.

В секторе здравоохранения Шлезвиг-Гольштейна ощущается напряжение из-за недостаточного финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Все это вина нынешней студенческой организации по управлению.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Перестановки в руководстве Audi
Экономика

Audi сменит лидерство по продажам.

За период более чем в пять лет Гильдегард Воттманн занимала должность руководителя concedeera дистрибьюции для компании Ingolstadt, тем самым став первой женщиной на этой должности. Впоследствии она передала свою должность опытному ветерану Audi.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вильгельм Орбан из Лейпцига оспаривает решение запретить два своих матча.
Федеральные земли Германии

Отложение суда в Ротсбаре против капитана Орбана из РБ

В дебютном матче Бундеслиги Виlli Орбан получает красную карточку, представляя РБ Лейпциг против Bochum. В результате капитан командыfaceт двухматчевую дисквалификацию, но choisestz оспарить решение. Однако назначеннаяyond вынесено отсрочку.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сокращение количества вакансий с ростом числа соискателей происходит снова. Федеральное агентство...
Федеральные земли Германии

Увеличение безработицы в Рейнланд-Пфальц - DGB выступает за вмешательство

Уменьшение новых и объявленных вакансий приводит к новой взятке в поиске работы. Агентство по занятости вселяет уверенность в молодых людей. ДРБ назначает национальную ответственность.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Дома в Бабенхаузене, находящиеся в округе Unterallgäu, пострадали от наводнения в начале июня 2024...
Федеральные земли Германии

Продление срока подачи заявления на помощь в чрезвычайных ситуациях, связанных с наводнением

Срок подачи заявлений на чрезвычайную помощь пострадавшим от наводнения первоначально был назначен на это выходные. Однако пострадавшие теперь имеют дополнительный месяц для подачи своих заявлений.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно