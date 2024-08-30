- В Гамбурге сейчас "коммюнике о дикой природе".

Гамбург представил уникальный дипломатический проект: Дипломатическое представительство дикой природы, возглавляемое Немецким фондом дикой природы. Мэр Петер Тшентшер (СДПГ) заявил на открытии, что это уникальное место в Хафенсити. Оно предлагает образование о дикой природе и места обитания диких животных Германии прямо в центре этого мегаполиса. Он объяснил: "Оно сочетает в себе волнение городской жизни с нашими фундаментальными природными связями, пробуждая интерес к сохранению природы и защите дикой природы в Германии".

Известный альпинист и защитник дикой природы Рейнхольд Месснер, как гость чести на открытии, сказал: "В цифровую эпоху 'Дипломатическое представительство дикой природы' в мегаполисе вроде Гамбурга - это благо. Город может гордиться тем, что принимает Немецкий фонд дикой природы - маяк против отчуждения от природы".

Новая достопримечательность включает в себя постоянную выставку, образовательную мастерскую и первый в Германии природный кинотеатр. Примерно 150 животных, от крота до дятла, до волка и моржа, представлены на площади около 2200 квадратных метров в "Дипломатическом представительстве дикой природы". С этого субботы выставка будет доступна для общественности впервые - с днем открытых дверей и бесплатным входом.

Дипломатическое представительство дикой природы предназначено для посетителей со всего мира, предлагая уникальную возможность узнать о дикой природе и сохранении в городских условиях. С таким выдающимся проектом Гамбург становится городом, который принимает как современный городской образ жизни, так и сохранение чудес природы.

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