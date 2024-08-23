Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Беженцы, зарегистрированные в Германии, имеют право путешествовать в другие страны при наличии разрешения на поездку, хотя посещения их родной страны могут представлять собой вызов. Многие люди носят такое разрешение в Гамбурге.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.
Лица, имеющие действительные документы для путешествий, имеют право посещать многие страны.

- В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Приблизительно 6 000 афганских беженцев в Гамбурге имеют особый вид на жительство, как указано в ответе Сената на парламентский запрос от фракции АФД. По данным этого ответа, около 5 867 таких документов сейчас находятся в обращении. Общее количество афганцев в Гамбурге, имеющих разрешение на проживание по разным законным, гуманитарным или политическим причинам, составляет около 16 000 (на конец 2023 года).

Этот немецкий паспортный эквивалент, признаваемый беженцами, позволяет посещать любую страну, подписавшую Женевскую конвенцию о беженцах, за исключением возвращения на родину. Для такой поездки требуется виза для Афганистана и его соседней страны, Ирана.

В ответ на другой парламентский вопрос от фракции АФД Сенат сообщил, что федеральная полиция передает информацию о поездках на родину в иммиграционную службу, которая затем передает ее Федеральному управлению по делам миграции и беженцев (БАМФ), рассматривающему потенциальную потерю статуса защиты. К сожалению, Сенат не смог предоставить частоту таких случаев в Гамбурге.

В последнее время возникли дискуссии из-за обвинений в "отпускных поездках" афганских беженцев на родину. По данным расследования RTL, турагентства в Гамбурге подозреваются в организации таких поездок на родину.

Сенат заявил, что придает значение отчетам и сигналам, содержащимся в упомянутых документах. Он находится в контакте с Федеральным министерством внутренних дел и изучает дополнительные меры по предотвращению злоупотреблений статусом беженца и признанию и, при необходимости, наказанию связанных с этим ситуаций.

Недавно министр внутренних дел Гамбурга Анди Grote (СДПГ) заявил агентству German Press Agency, что поездки в страну, якобы ставшую местом преследования, также могут поставить под сомнение статус защиты. Если есть легко доступные маршруты для поездок в Афганистан, также существует возможность репатриации.

Фракция АФД призвала красно-зеленый Сенат принять немедленные и всеобъемлющие меры для борьбы с злоупотреблениями статусом беженца. Авторитетам следует проводить систематическую проверку документов и создать центральную систему отчетности и мониторинга.

Фракция АФД запросила у Сената информацию о частоте поездок беженцев на родину, в частности в случае афганских беженцев в Гамбурге, но Сенат не смог предоставить конкретные числа. Комиссия, однако, серьезно относится к отчетам и сигналам из соответствующих документов и работает с Федеральным министерством внутренних дел для предотвращения злоупотреблений статусом беженца и решения связанных с этим ситуаций.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Эйнге Боргс Heilige regret icon и член команды Бернд Хольценбейн был награжден одной из шести...
Федеральные земли Германии

Звезды клуба награждаются памятными бронзовыми досками.

Чествуя Вечные Иконы и Переломные Моменты: Эйнопрwegenthal Почитает Трьох Героев и Трьох Исторических Эпизодов, Устанавливая Бронзвые Бляшки. Команда Поясняет Намеречения Установить Дополнительные Бронзвые Плиты.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Правоохранительные органы исследуют подозрительный инцидент на почве ненависти. По сообщениям,...
Федеральные земли Германии

Запланированное событие - человек в маске получает серьезные повреждения

47-летняя особа после свидания подверглась нападению четверых преступников. Правоохранительные органы изучают, было ли мотивом этого преступления сексуальная ориентация жертвы.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Туре, в прошлом игравший за «Ш Gerec», выбрал «ВФБ Штутгарт» в Бундеслиге и продолжит выступать в...
Федеральные земли Германии

Прибывает Туре, еще один опцион для второго места Штутгарт.

ВФБ Шутаггарт формально подписал Эль Билаля Туре. Нападающий сборной Мали joins на временной основе, добавляяyu плотность в атакующую линию.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно