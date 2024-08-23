- В Гамбурге проживает около 6000 человек афганского происхождения, имеющих немецкое гражданство.

Приблизительно 6 000 афганских беженцев в Гамбурге имеют особый вид на жительство, как указано в ответе Сената на парламентский запрос от фракции АФД. По данным этого ответа, около 5 867 таких документов сейчас находятся в обращении. Общее количество афганцев в Гамбурге, имеющих разрешение на проживание по разным законным, гуманитарным или политическим причинам, составляет около 16 000 (на конец 2023 года).

Этот немецкий паспортный эквивалент, признаваемый беженцами, позволяет посещать любую страну, подписавшую Женевскую конвенцию о беженцах, за исключением возвращения на родину. Для такой поездки требуется виза для Афганистана и его соседней страны, Ирана.

В ответ на другой парламентский вопрос от фракции АФД Сенат сообщил, что федеральная полиция передает информацию о поездках на родину в иммиграционную службу, которая затем передает ее Федеральному управлению по делам миграции и беженцев (БАМФ), рассматривающему потенциальную потерю статуса защиты. К сожалению, Сенат не смог предоставить частоту таких случаев в Гамбурге.

В последнее время возникли дискуссии из-за обвинений в "отпускных поездках" афганских беженцев на родину. По данным расследования RTL, турагентства в Гамбурге подозреваются в организации таких поездок на родину.

Сенат заявил, что придает значение отчетам и сигналам, содержащимся в упомянутых документах. Он находится в контакте с Федеральным министерством внутренних дел и изучает дополнительные меры по предотвращению злоупотреблений статусом беженца и признанию и, при необходимости, наказанию связанных с этим ситуаций.

Недавно министр внутренних дел Гамбурга Анди Grote (СДПГ) заявил агентству German Press Agency, что поездки в страну, якобы ставшую местом преследования, также могут поставить под сомнение статус защиты. Если есть легко доступные маршруты для поездок в Афганистан, также существует возможность репатриации.

Фракция АФД призвала красно-зеленый Сенат принять немедленные и всеобъемлющие меры для борьбы с злоупотреблениями статусом беженца. Авторитетам следует проводить систематическую проверку документов и создать центральную систему отчетности и мониторинга.

Фракция АФД запросила у Сената информацию о частоте поездок беженцев на родину, в частности в случае афганских беженцев в Гамбурге, но Сенат не смог предоставить конкретные числа. Комиссия, однако, серьезно относится к отчетам и сигналам из соответствующих документов и работает с Федеральным министерством внутренних дел для предотвращения злоупотреблений статусом беженца и решения связанных с этим ситуаций.

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