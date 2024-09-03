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В Гамбурге наблюдается рост числа кандидатов на должности учителей.

 and  Alex Stellmacher
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По данным школьной администрации, в городе Гамбург наблюдается рост числа принимаемых на работу...
По данным школьной администрации, в городе Гамбург наблюдается рост числа принимаемых на работу новых учителей на 1940 год.

Больше 600 дополнительных позиций заполнено в августе - В Гамбурге наблюдается рост числа кандидатов на должности учителей.

Гамбург принял беспрецедентное количество новых педагогов в этом году. 1 августа 669 педагогов вступили в свои новые роли, как сообщил совет по образованию. Это представляет собой существенный рост на 94 педагога по сравнению с предыдущим августом. Включая 376 педагогов, начавших свою деятельность в феврале, это в общей сложности составляет впечатляющие 1045 новых педагогов только в 2024 году.

Сенатор образования Райнер Шульц от партии СДПГ считает, что обаяние Гамбурга и его достойные образовательные политики продолжают привлекать педагогов в город. "У меня есть уверенность, что мы продолжим привлекать большое количество квалифицированных педагогов, даже по мере роста численности учащихся", - заявил Шульц.

Гамбургу требуется примерно 900 новых педагогов в год, чтобы поддерживать темп роста числа регистраций учащихся и уходящих на пенсию педагогов. Превышение этой отметки в предыдущем году, как подтвердил совет по образованию, свидетельствует о продолжающемся успехе Гамбурга в этой области.

Большинство этих новых педагогов будут направлены в общеобразовательные школы, с небольшим процентом, назначенным в профессиональные школы.

Интересно, что гендерный дисбаланс среди новых педагогов довольно значителен. Как и прежде, большинство (76%) из них - женщины, в то время как лишь небольшая часть (24%) - мужчины. Этот дисбаланс более выражен, чем в феврале, когда доля новых мужчин была немного выше (31%).

Позитивный настрой сенатора образования Райнера Шульца на систему образования Гамбурга подкрепляется рекордным числом 1045 новых вакансий для педагогов в 2024 году. С тем, как город регулярно превышает годовую потребность в 900 новых педагогах, очевидно, что обаяние Гамбурга и его достойные образовательные политики привлекают в эту сферу широкий круг квалифицированных специалистов.

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