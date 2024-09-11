- В фракциях Черного и Зеленого в Северном Рейне единогласно одобрен план по обеспечению безопасности.

Примерно через двадцать один день после тревожного инцидента в Солingen правительство земли Северный Рейн-Вестфалия, возглавляемое "черно-зеленой" коалицией, утвердило всеобъемлющий план безопасности. Эта стратегия включает в себя расширенные полицейские полномочия и ужесточение правил лишения свободы. Как заявил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) в ландтаге, "слова превращаются в действия". Они планируют усилить полномочия своих сил безопасности.

Инициатива по безопасности охватывает широкий спектр процедур, таких как усиление Федерального ведомства по защите Конституции, наблюдение за потенциальными экстремистами и обогащение сотрудничества между ведомствами. Wüst назвал это "двойной фортификацией" после инцидента в Солingen, когда правая радикальная партия впервые заняла strongest position в ландтаге. Государственный совет утвердил этот пакет безопасности во вторник, который Wüst назвал самым всеобъемлющим пакетом безопасности и миграции в истории Северного Рейна-Вестфалии.

Элементы плана безопасности

Следователи получат расширенные полномочия в цифровом поиске радикальных исламистов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Федеральное ведомство по защите Конституции получит больше полномочий в области прослушивания телефонов, что позволит ему проникать в зашифрованные сервисы обмена сообщениями.

NRW планирует продвигать через Бундесрат множество мер, в том числе хранение данных и улучшение системы Дублина, а также упрощенную депортацию преступников, террористов и их сторонников.

Противодействие нелегальной иммиграции

В NRW будет внедрена централизованная база данных лиц, подлежащих депортации, и будет облегчен обмен данными между ведомствами. Лица, прибывшие из безопасных стран происхождения, останутся в приемных учреждениях до принятия решения по их заявлению на убежище. В административных судах будет создано три дополнительных зала для рассмотрения дел об убежище. NRW также планирует построить второй центр содержания под стражей для депортации.

Борьба с исламистской экстремизмом

Борьба с исламизацией молодых людей будет усилена с помощью серии профилактических мер.

Атака в Солingen

23 августа нападавший, 26-летний сириец, атаковал людей на городском фестивале в Солingen, в результате чего трое погибли и восемь получили ранения. Предполагаемый преступник остается под стражей. Его planned deportation в прошлом году не удалась. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.

Планируемая депортация в Болгарию в июне 2023 года не состоялась, так как его не удалось найти в месте временного проживания. Больше попыток депортации не предпринималось.

Wüst назвал ножевую атаку в Солingen "поворотным моментом" на специальном заседании пленарного заседания. Однако он повторил, что право на убежище в Германии остается действительным и не будет ущемлено. В Германию прибыли сотни тысяч человек без права на убежище.

В последние дни министр внутренних дел Herbert Reul (ХДС) и министр по делам беженцев Josefine Paul (Зеленые) уже приняли предварительные меры. Reul потребовал увеличения присутствия полиции и проверки удостоверений личности на народных праздниках. Paul усилила надзорные функции местных и центральных иммиграционных властей за возвращением отвергнутых заявителей на убежище.

Комиссия, признавая срочность, также предложила усилить наблюдение и обмен данными между ведомствами для борьбы с радикальным исламизмом, основываясь на всеобъемлющем плане безопасности, утвержденном "черно-зеленой" коалицией. Кроме того, в свете инцидента в Солingen Комиссия предложила усилить полномочия следователей в цифровой сфере, используя инструменты, такие как искусственный интеллект, для более эффективного выявления радикальных исламистов.

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