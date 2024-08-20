- В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

В Фрайбурге во время строительных работ обнаружили бомбу весом 230 килограммов времен Второй мировой войны. По официальному заявлению, саперная команда из Штутгарта подтвердила, что бомба была безопасной, так как она частично взорвалась при ударе. Без необходимости эвакуировать граждан, британскую бомбу безопасно извлекли с площади Фридриха Эберта позже в тот же день.

Рабочие на стройке были удивлены, обнаружив бомбу времен Второй мировой войны во Фрайбурге. Впоследствии частично взорвавшуюся бомбу перевезли в безопасное место для дальнейшего обследования.

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