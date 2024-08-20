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Федеральные земли ГерманииНовостиВзрывная бомба найдена.

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
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Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась неразорвавшимся снарядом. К счастью, он был неспособен взорваться.

- В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

В Фрайбурге во время строительных работ обнаружили бомбу весом 230 килограммов времен Второй мировой войны. По официальному заявлению, саперная команда из Штутгарта подтвердила, что бомба была безопасной, так как она частично взорвалась при ударе. Без необходимости эвакуировать граждан, британскую бомбу безопасно извлекли с площади Фридриха Эберта позже в тот же день.

Рабочие на стройке были удивлены, обнаружив бомбу времен Второй мировой войны во Фрайбурге. Впоследствии частично взорвавшуюся бомбу перевезли в безопасное место для дальнейшего обследования.

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