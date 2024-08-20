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ЗдоровьеНовости

В фармацевтической компании утверждают, что при преддиабетическом и ожирении или избыточном весе лекарство тирзепатид снижает риск развития диабета на впечатляющие 94%.

За три года расследования препарат tirarпатида, продаваемый в США под названием Зепбонд для лечения диабета и Мounceра для управления весом, показал существенное влияние. Взрослые с предиabetes и ожирением или избыточным весом, принимавшие лекарство еженедельно, наблюдали значительное...

 and  John Stellmacher
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Тирзепатид действует, подражая гормонам, которые стимулируют секрецию инсулина, усиливают чувство...
Тирзепатид действует, подражая гормонам, которые стимулируют секрецию инсулина, усиливают чувство насыщения и снижают пищевые желания.

В фармацевтической компании утверждают, что при преддиабетическом и ожирении или избыточном весе лекарство тирзепатид снижает риск развития диабета на впечатляющие 94%.

Фармацевтическая компания объявила во вторник, что люди, получившие дозу лекарства в 15 мг, показали среднее снижение массы тела примерно на 23%, в отличие от 2,1% у тех, кто получил плацебо.

В течение 17-недельного периода после прекращения лечения individuals, прекратившие прием тризепатида, снова начали набирать вес, с "некоторой прибавкой" в прогрессировании к диабету 2 типа, согласно пресс-релизу компании.

Большинство побочных эффектов были желудочно-кишечного характера и имели легкую или умеренную степень тяжести, заявила компания. Наиболее распространенными желудочно-кишечными побочными эффектами среди пациентов, принимавших тризепатид, были диарея, тошнота, запор и рвота.

Примерно 1 из 3 взрослых в США, что составляет около 84 миллионов человек, страдают от предиабета - состояния, характеризующегося повышенным уровнем сахара в крови, но не достигающим критериев диагностики диабета. Большинство из этих людей, 70%, в конечном итоге разовьют диабет. В традиционном порядке изменения образа жизни, в частности похудение, считаются основной стратегией управления.

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Тризепатид действует, имитируя гормоны, которые стимулируют выделение инсулина, усиливают чувство насыщения и уменьшают аппетит. Он взаимодействует с двумя рецепторами гормонов, GIP и GLP-1. Он принадлежит к новому классу лекарств, который включает семаглутид, признанный как Оземпик для лечения диабета и Вегвей для похудения, которые в последнее время получили значительную популярность.

В предыдущих испытаниях Зепбаунд лекарство показало большее среднее снижение веса, чем другие утвержденные лекарства. В ноябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердило его как Мунджар для людей с ожирением или тех, кто классифицируется как избыточный вес с хотя бы одним связанным со здоровьем состоянием, таким как высокое кровяное давление или заболевание сердца. Как и другие лекарства этого класса, его назначают в виде еженедельной инъекции и рекомендуют в сочетании с низкокалорийной диетой и увеличением физической активности.

Результаты последнего испытания будут представлены в рецензируемом журнале и на Обезьянке 2024 в ноябре, сообщила компания.

Вклад в этот отчет внесла Мег Тиррелл из CNN.

Использование тризепатида в качестве лечения ожирения и связанных с ним заболеваний может потенциально улучшить общие показатели здоровья для большинства людей с предиабетом в США. Регулярные упражнения и сбалансированная диета все еще важны, но тризепатид может оказать дополнительную поддержку, способствуя снижению веса и помогая управлять уровнем сахара в крови.

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