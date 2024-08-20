- В.Ф.Л. Бохум подает в суд на вратаря Римана

Конфликт, в котором участвуют "ВфЛ Bochum" и Мануэль Риман, имеет некоторые правовые последствия. Вратарь подал в суд на футбольную команду Бундеслиги. Как сообщает трудовой суд в Bochum, Риман требует присоединиться к тренировкам профессиональной команды.

Перед финалом сезона "ВфЛ" приостановил деятельность Римана с сохранением зарплаты прямо перед матчем против "Фортуны Дюссельдорф" из-за "неразрешимых разногласий по вопросам команды". Сообщается, что Риман часто спорил со своими товарищами по команде. Однако клуб утверждает, что это не было "приостановлением или наказанием".

В то же время команда подписала двух новых вратарей, Патрика Дрюэса и Тимо Хорна. Контракт Римана действителен до лета 2025 года. "ВфЛ" предлагает Риману присоединиться к тренировкам U21 или проводить индивидуальные тренировки с одним из тренеров вратарей.

Слушание по урегулированию этого вопроса назначено на следующую пятницу (12:20). Как сообщает "Funke Medien", Риман еще не согласился на предложение клуба о мирном урегулировании.

Несмотря на правовой спор, Мануэль Риман выражает желание принять участие в тренировках команды Бундеслиги "ВфЛ Bochum". В предстоящем сезоне Бундеслиги "ВфЛ Bochum" примет участие, и Риман, возможно, присоединится к команде или примет участие в отдельных тренировках в соответствии с условиями клуба.

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