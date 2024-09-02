- В этот период происходят изменения.

Гюнтер Яух (68) приглашает вас на "Неделю 3-миллионного евро" популярной викторины "Кто хочет стать миллионером?", которая выходит на RTL в 20:15 (также доступна на RTL+), начиная с понедельника (2 сентября). Это шестая серия этого специального события, знаменующая конец трехмесячного летнего перерыва шоу. В течение трех последовательных дней участники смогут пробиться в финал в четверг (5 сентября).

Участники разделены на три категории

В каждом эпизоде участники борются за миллион евро, выбирая между высокими ставками или безопасной ставкой. Если они достигнут хотя бы 16 000 евро и закрепят их, они получат билет в финал, где смогут побороться за три миллиона евро. Первые раунды пройдут 2, 3 и 4 сентября и будут разделены на категории впервые.

В первый вечер только "знатоки" займут место в горячем кресле. За этим последуют "поколения U30 и U80", а в последний предварительный вечер будет "последний шанс". Подробности все еще держатся в секрете. Каждый день предварительных раундов будет включать в себя шесть участников.

И как можно получить самый большой приз в истории "Кто хочет стать миллионером?"? До сих пор Гюнтер Яух давал участникам финальных раундов шанс сыграть снова, увеличив их предварительные выигрыши в три раза. Однако участники также могут решить сохранить свои полные выигрыши.

Каждый участник начинает с четырех джокеров и сетки безопасности на пятом вопросе (1000 евро). В первом раунде предложений предлагается только деньги. До трех дополнительных джокеров предлагаются на втором этапе. С этого момента любое сочетание джокеров разрешено, и столько, сколько нужно, может быть использовано на каждый вопрос. Джокер 50:50 может быть использован только один раз на каждый вопрос.

Никто не выиграл три миллиона евро в специальных выпусках еще. "Эпизоды WWM" будут выходить с 20:15 до 00:00 и будут прерваны 20-минутным "RTL Direct" в 22:15.

В предварительных раундах конкурсы разделены на категории впервые, с шестью участниками в день в категориях, таких как "знатоки", "поколения U30 и U80" и "последний шанс" в третий вечер. Специальные выпуски "Кто хочет стать миллионером?" будут транслироваться на RTL, включая 20-минутное прерывание "RTL Direct" в 22:15.

Читайте также: