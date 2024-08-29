- "В этот период я постоянно воздерживаюсь от произнесения "никогда"".

Спортивный директор ФД Хайдель не исключил возможности новых трансферов для Майнца 05 до второго тура Бундеслиги. "На этом этапе я никогда не говорю "никогда", потому что я видел самые странные вещи", - сказал Хайдель перед матчем против Штутгарта в субботу (15:30 по Sky).

Окончание трансферного окна Бундеслиги состоится в пятницу в 20:00. "Я считаю, что наша команда сейчас в идеальном составе", - заявил Хайдель. Однако он отметил, как быстро может меняться рынок.

Тренер Хенриksen доволен недавними приобретениями

Майнц арендовал защитника Морitza Йенца у соперников ВФЛ Вольфсбург и подписал полузащитника Хён-сёка Хонга из бельгийского КАА Гент. Оба игрока могут быть использованы в матче против Штутгарта, заявил главный тренер ФСВ Бьёрн Хенриksen. "Я очень доволен двумя новичками. Это было большое подспорье для нас. Конечно, как тренер, я всегда рад новым игрокам. Посмотрим, что будет дальше", - сказал тренер.

По данным "Киккера", Хонг обошелся майнцским парням в четыре миллиона евро. Несмотря на продажу звездного игрока Брайана Груды в Премьер-лигу "Брайтон энд Хоув Альбион" этим летом, они не готовы платить больше рыночной стоимости, уточнил Хайдель. "Я думаю, мы бы заплатили эти суммы даже шесть недель назад - ни больше, ни меньше". Продажа Груды, как сообщается в СМИ, принесла Майнцу более 30 миллионов евро.

Новые правила Европейского союза по трансферным платежам могут повлиять на будущие сделки Майнца 05, учитывая, что они тщательно управляют своими финансами и не хотят платить больше рыночной стоимости, заявил спортивный директор Хайдель. Несмотря на то, что трансферное окно Бундеслиги закрывается в пятницу в 20:00, Хайдель упомянул, что влияние Европейского союза на трансферные сделки - это то, что они учитывают.

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