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Федеральные земли ГерманииНовостиРегиональная лига

В этом сценарии тренер Тифферт должен отправиться в Кемниц.

 and  John Stellmacher
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- В этом сценарии тренер Тифферт должен отправиться в Кемниц.

Ранее задействованный в Бундеслиге ветеран Кристиан Тифферт был отправлен в отставку с поста менеджера регионального клуба Chemnitzer FC. Об этом стало известно сегодня. Chemnitzer FC начал сезон с амбициями выйти в 3-ю Лигу. К сожалению, после шести матчей и всего одной победы, они находятся в довольно сложном положении, занимая третье место с конца. Бывший звезда RB Лиги Никлас Хохенедер вступит в должность временного тренера.

По словам спортивного директора Криса Лёве, "Мы сейчас довольно далеко от наших целей и нуждаемся в быстром стимуле, чтобы восстановить как командную динамику, так и индивидуальную эффективность игроков". Он выразил сожаление по поводу расставания с Тиффертом, который руководил клубом с честью в трудные периоды последних двух с половиной лет.

Сначала помощник Тифферта Никлас Хохенедер возьмет на себя руководство командой. Поиск нового главного тренера в настоящее время продолжается. Как заявили в клубе, новый тренер должен возглавить команду не позднее, чем к предстоящему важному домашнему матчу против Chemie Leipzig 10 сентября.

Несмотря на текущие трудности, Chemnitzer FC сохраняет надежду на улучшение своего положения в региональной лиге. С целью продвижения в 3-ю Лигу они активно ищут нового главного тренера на замену Тифферту.

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