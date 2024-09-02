- В этом сценарии первоначальный фигурист подвергает львов опытам, подобным человеческому менструальному дискомфорту.

В течение десяти лет пионеры и новаторы боролись за возможность всей жизни на VOX. Как раз к годовщине сезона "Львиного Денника" (по понедельникам, 8:15 PM, на VOX или RTL+) Джудит Уильямс (52) вновь присоединяется к команде инвесторов. "Львиный Денник" готовится к невероятному выступлению. Предприниматель прикрепляет электроды к животам самцов львов и заключает сделку. Львы взволнованы невероятной сделкой. Однако известный журналист их подстрекает.

"Nayca": Битва за облегчение менструальных болей

Основательница Каролина Хайди Хадер (35) специализируется на аэрокосмической инженерии в Мюнхене. Оригинальный лев Джудит Уильямс описывает Каролину как "комбинацию технического и маркетингового таланта". Ее изобретение "Nayca" - это складная прокладка с патентованной системой обогрева, предназначенная для "облегчения жизни миллионов женщин" путем облегчения болей во время менструации. Сперва, однако, самцы львов должны испытать менструальную боль. Каролина быстро прикрепляет симуляторы менструальных болей к Карстену Машмейеру (65) и Тилману Шульцу (34) - и попадает в цель. Джудит Уильямс, Карстен Машмеyer и Яна Энстхелер (41) спешат заключить сделку. "Вы это получили!" Джудит Уильямс предлагает 250 000 евро за 20% акций компании. Карстен Машмеyer отвечает: "Вы чувствуете, что более сильное предложение скоро последует." Джудит чувствует это как "пинок в зад". После консультации с отцом и деловым партнером Бруно Каролина соглашается на сделку с Машмейером и Эннстхелером, мечтательными львами.

Рекордная сделка для "topfi"

Любовь с первого взгляда свела Аннет (52) и Томша Маковски (50). Они хотят воссоздать ту же магию со своим продуктом в "Львином Деннике". В 60-секундной презентации пара представляет свой держатель для крышки кастрюли "topfi". Просто прикрепите его к краю кастрюли или сковороды, и он станет местом для хранения крышки во время приготовления пищи. Изобретательская пара ожидает миллион запросов на "topfis". Они просят 100 000 евро за 20% своей компании. Будет ли также рекордная сделка? Ральф Дюммель (57) быстро переворачивает ситуацию и интервьюирует пару. Он уверенно заявляет: "Я идеальный лев, когда речь заходит о кастрюлях и сковородках. Я дам вам 100 000 евро и хочу 25%. Просто скажите 'да'." И они действительно это делают. В течение нескольких минут после входа в "Денник" сделка с Ральфом заключена, и "topfi" имеет идеальную крышку.

"Ratzfatz" для беззаботной семейной жизни

Луиза Шуберт (36), Сарана Морawiак (35) и Марайке Хёне (34) из Берлина хотят внести больше расслабления в семейную жизнь в Германии со своими органическими детскими готовыми обедами. Их предложение - 100 000 евро за 10% акций своей марки "ratzfatz". Молодые клиенты любят ассортимент "ratzfatz", но будет ли "ratzfatz" сделка? Трое детей Яны Эннстхелер отказываются инвестировать в одиночку. Карстен Машмеyer выходит вперед и предлагает 100 000 евро за 20% компании, вместе с Яной. После тайного разговора основатели предпочитают львов Яну и Тилмана, которые образуют две отдельные команды - вызывая конфликт. В конце концов, они решают сотрудничать с Нильсом Глаговым (48) и Тилманом Шульцем в успехе "ratzfatz" на рынке.

Могла бы Эвелина остановить революцию галстуков?

Традиционный галстук с костюмом становится устаревшим в деловой жизни. Его преемник должен быть VUP, унисекс-аксессуар, разработанный стилистом Эвелиной Стефано (52) из озера Цюрих. VUP означает "Очень Уникальные Люди". Пассионарная и уникальная Эвелина представляет свой изобретение львам. Ее международный VUP может служить альтернативой галстуку, шарфом, карманным платком, заменой ремня, повязкой на голову или шарфом. Могла бы Эвелина вдохновить революцию галстуков с львами? Какой лев готов поддержать Эвелину 150 000 евро за 12% акций своей компании? Львы принимают свежий подход Эвелины, но не полностью убеждены в революционной силе продукта. В конце концов, даже Джудит Уильямс, источник энергии в "Львином Деннике", отказывается. С аплодисментами львов, но без сделки, Эвелине приходится возвращаться в Швейцарию.

Эта история трогает сердца всех. Адвокат Марк Эллерброк (54) из Маркдорфа хочет вернуть шансы игрокам с помощью своего проекта "Зоккерхелден". Своей целью он ставит возмещение убытков от подозрительных онлайн-платформ, накопленных за десятилетие, без риска для себя. Его поддерживает легендарный футбольный комментатор Вернер Ханш (85). Раньше Ханш был частым гостем на футбольных стадионах, зарабатывая высокую зарплату. Несмотря на свой прошлый статус, он стал одним из примерно 4,6 миллионов лудоманов в Германии. С хриплым голосом он вспоминает свой спуск после выхода на пенсию: он потерял 600 000 евро и свой дом, друзей и свою глубокую привязанность. "Выход на пенсию оставил меня неподготовленным к проблеме цели. Вот так началось мое падение в лудоманию."

Стратегия "Зоккерхелден" включает в себя многие незаконные онлайн-ставки на спорт до 2020 года и онлайн-ставки в казино и покер до 2022 года. Эти предложения были незаконны в Германии. Львицы явно дрожат. Юдит Уильямс, присутствующая с первого сезона, говорит: "Это был самый эмоциональный момент для меня." Карстен Машмейер размышляет о своем прошлом и предлагает свою помощь дуэту, предложив 125 000 евро за 15% в "Зоккерхелдене". Дагмар Вёhrл (70) поддается его обаянию и становится его со львицей. Ханш размышляет о своей сделке: "Теперь я заполняю пустоту цели, которую чувствовал тогда."

В эмоциональной презентации "Зоккерхелдена" адвокат Марк Эллерброк делится своей личной борьбой с лудоманией, которая возникла из-за чувства бесцельности на пенсии. Эта трогательная история трогает сердца львов, особенно Юдит Уильямс, для которой это был самый эмоциональный момент с первого сезона.

Пока львы размышляют, как они могут поддержать это дело, Карстен Машмейер размышляет о своем прошлом и предлагает свою помощь, предложив 125 000 евро за 15% в "Зоккерхелдене". Его эмпатия и понимание проблемы находят отклик у других львов, и Дагмар Вёhrл также становится со львицей в этом предприятии.

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