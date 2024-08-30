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Федеральные земли ГерманииНовостиАвтомобиль

В этом случае водитель получил тяжелые травмы в результате столкновения с грузовиком.

В administratifsкого Вестервальда женщина теряет управление автомобилем и сталкивается лоб в лоб с грузовиком.

 and  Anthony Ross
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- В этом случае водитель получил тяжелые травмы в результате столкновения с грузовиком.

В районе Вестервальд 44-летняя женщина серьезно пострадала в результате ДТП с участием её автомобиля и грузовика. Как сообщают правоохранительные органы, она направлялась в сторону Рансбаха-Баумбаха, когда, по неизвестным причинам, её автомобиль выехал на встречную полосу возле въезда на промышленную зону и столкнулся с грузовиком.

Машина женщины оказалась зажата между барьером и грузовиком. Спасатели смогли извлечь её из автомобиля через заднюю пассажирскую дверь. После оказания медицинской помощи на месте она была доставлена в больницу с серьезными, но не смертельными травмами. 54-летний водитель грузовика остался невредим. Дорога государственного значения была полностью перекрыта в течение примерно часа из-за спасательных работ, а затем частично перекрыта.

Автомобиль женщины был эвакуирован после аварии. Несмотря на сильный удар, ей повезло, что она ехала на прочном автомобиле, который выдержал столкновение.

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