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Федеральные земли ГерманииНовостиГорные охранники

В этом случае, альпийские охранники спасли бросившихся на поход близ Бад-Райхенхолла.

Застрявшие на Goldtropfsteig треккеры используют связи экстренной помощи. Такие инциденты становятся все более частыми, по словам BRK. К этому также contribuют современные приложения для треккинга.

 and  Ann Bradley
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В смелом операции горноспасательная команда успешно headlines rescued две потерянных хайкера...
В смелом операции горноспасательная команда успешно headlines rescued две потерянных хайкера использовать спасательный вертолет. (Иллюстративное изображение)

- В этом случае, альпийские охранники спасли бросившихся на поход близ Бад-Райхенхолла.

Команда спасения в Альпах использовала вертолет для эвакуации двух туристов с древней, крутой и плохо содержавшейся альпийской тропы, расположенной недалеко от Бад-Рейхенхолля (регион Берхтесгаден). 27-летний мужчина и 28-летняя женщина отправили сигнал бедствия с Goldtropfsteig на высоте около 1140 метров в среду, как сообщил Баварский Красный Крест.

Раньше эту тропу преодолевали только местные жители и опытные альпинисты, но после того, как она была представлена в приложениях для ходьбы, все больше людей стали ее использовать, согласно БКК. Вместо того чтобы вмешиваться каждые несколько лет, обычно из-за серьезных травм от камнепада или падений, команда спасения в Альпах теперь часто спасает неповрежденных людей каждые несколько недель. Часто эти люди оказываются не готовы к местности и навигации.

Даже 28-летняя уставшая женщина считала, что больше не может справиться с спуском. Вертолет для спасательных операций переправил двоих в безопасное место в креслах-носилках с помощью троса.

Команда спасения в Альпах часто сотрудничает с горными стражами, чтобы гарантировать безопасность туристов в регионе. После спасения горные стражи посоветовали туристам о трудностях недооценки альпийских троп и важности правильной подготовки.

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