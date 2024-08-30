- В этом случае 34-летний мужчина погиб в результате столкновения.

В Херне 34-летний джентльмен встретил свой конец после несчастного случая с автомобилем. В один из четвергов он врезался лоб в лоб в 49-летнего водителя, как сообщил представитель полиции Бохума рано утром в пятницу. К сожалению, он скончался позже в больнице в результате полученных травм. Оба водителя оказались зажатыми в своих автомобилях и нуждались в помощи спасателей, как сообщили пожарные Херне.

49-летний мужчина тоже получил серьезные травмы, сказал представитель полиции. Однако пожарные сообщили, что его травмы были потенциально смертельными. Первоначальная информация о причине и обстоятельствах аварии оставалась неясной.

Травмы 49-летнего мужчины от аварии были тяжелыми и потенциально смертельными. Из-за аварии обоим водителям пришлось извлекать из своих автомобилей с помощью экстренных служб.

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