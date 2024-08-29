- В этом сезоне садоводы ожидают обильный урожай и вкусные яблоки.

Многообещающий урожай ждет любителей фруктов у озера Констанц. В этом году ожидается рекордный урожай, как по объему, так и по качеству. Согласно данным ассоциации Obstregion Bodensee, сбор превысит 247 000 тонн, что на 13% больше, чем в прошлом году. Характеристики фруктов впечатляют: они крупные, твердые и имеют идеальный баланс сахара и кислоты, как было отмечено на официальном дебюте в Ульдингене-Мюльхофене.

Хотя мягкая зима стимулировала раннее прорастание, поздние заморозки в конце апреля вызвали опасения у фермеров, как отметил Эрих Рёhrenбах, один из лидеров ассоциации. К счастью, озеро Констанц не пострадало от критических температур, в отличие от других немецких фруктовых регионов. Позднее обильное количество осадков способствовало оптимальному росту яблок, но также создало определенные проблемы, как он отметил.

К 2024 году около 75% немецкого производства яблок будет приходиться на ведущие сельскохозяйственные зоны в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая земля). Эти два региона занимают около 60% площади немецкого производства яблок.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Рёhrenбах выразил недовольство сложными условиями немецкого фруктового производства. Мандаторная минимальная заработная плата создает проблемы с прибыльностью, особенно в трудоемких сельскохозяйственных отраслях. "Дополнительное существенное увеличение, которое будет обсуждаться в ходе предстоящей избирательной кампании, скорее всего, будет обременительным для многих операций без специальных корректировок", - отметил он. Несправедливая конкуренция с другими производителями, такими как Польша или Италия, также является проблемой.

Германия ожидает общего сбора яблок около 793 000 тонн в этом году, что на 16% меньше из-за заморозков и погодных условий. Европа также прогнозирует снижение количества: ожидается снижение общего производства яблок на 11% до 10,2 миллиона тонн.

Ассоциация Obstregion Bodensee представляет собой около 1000 фруктовых фермеров с примерно 9000 гектарами посевных площадей в регионе. Она охватывает округа Констанц, Бодензеекreis, Ravensburg и Lindau, и площадь посевов расширяется.

Ассоциация Obstregion Bodensee радуется высококачественным продуктам питания, которые ожидаются от обильного урожая яблок в регионе. Несмотря на проблемы, вызванные заморозками и штормами, ассоциация ожидает значительного избытка этих высококачественных продуктов питания.

Читайте также: