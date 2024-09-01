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Федеральные земли ГерманииНовостиСахарский вагончик

В этом контексте, Туринская AfD выступает в качестве самой сильной фракции <unk> начались переговоры о политической коалиции.

На исходном этапе АФД занимает самую сильную позицию в федеральной земле. Правая личность Йёрг Хёcke приглашает на дискуссии. adipiscing elit.

 and  Viktoria Klein
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Новая выборная лquête Benficaя собралась в Тюрингии
Новая выборная лquête Benficaя собралась в Тюрингии

- В этом контексте, Туринская AfD выступает в качестве самой сильной фракции <unk> начались переговоры о политической коалиции.

Правая партия AfD во главе с Björn Höcke одержала победу на выборах в ландтаг Тюрингии, но вряд ли войдет в правительство из-за нежелания других партий формировать коалицию с ней. Несмотря на это, Höcke заявил о готовности вести диалог с другими партиями о возможных альянсах в Эрфурте. Это обычная практика для самой сильной силы после выборов.

"Мы готовы взять на себя правительственные обязанности. AfD получила 30,8-33,1 процента в предварительных оценках ARD и ZDF. Это первый раз, когда AfD становится доминирующей силой на выборах в ландтаг", - заявил Höcke.

Тюрингия на грани смены правительства

Однако ни одна из партий, избранных в ландтаг Тюрингии, не заинтересована в сотрудничестве с AfD. В результате, Höcke может оказаться в изоляции в новом законодательном периоде, а его партия будет признана экстремистской офисом конституционной защиты земли.

Тем не менее, смена правительства и крах коалиции "красные-красные-зеленые" под руководством Бодо Рамелова (Левые) кажутся неизбежными. Христианско-демократический союз во главе с Mario Voigt в Тюрингии может занять место в земельном канцелярии, так как их христианские демократы, по прогнозам, займут второе место с 24,5 процентами.

Это ставит их впереди недавно созданного альянса "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW). BSW добился значительного успеха на выборах, но ожидаемой напряженной гонки между ХДС и BSW не произошло, так как ХДС превзошла ожидания, а BSW получила 14,7-15,8 процента, что ниже прогнозируемого уровня.

Voigt воспринял результаты как возможность для политической трансформации под руководством ХДС и заявил о намерении вести переговоры о создании разумного правительства во главе с ХДС в Тюрингии. Он объявил, что планирует вести переговоры со СПД и его ведущим кандидатом Georg Maier.

Левые, возглавляемые нынешним министр-президентом Рамеловом, показали резкое падение до 11,7-12,4 процента, всего половину от своего показателя 2019 года. Зеленые, предыдущий коалиционный партнер, по прогнозам, получат лишь 4 процента, что может не хватить для попадания в ландтаг. Свободные демократы во главе с Thomas Kemmerich, по прогнозам, получат 1,2 процента, что ставит под сомнение их присутствие в парламенте, согласно прогнозам ARD.

СПД еле-еле преодолела 5-процентный барьер с 6,6-7,0 процента, сохранив свои шансы на роль правительственного партнера. В будущем, скорее всего, в ландтаге Тюрингии будут представлены только пять партий, а не шесть, как раньше.

Сложное формирование правительства ожидается в Тюрингии. В отличие от пяти лет назад, политически жизнеспособная коалиция с парламентским большинством может быть сформирована, но потенциальные партнеры, ХДС, BSW и СПД, имеют значительные идеологические различия.

Кроме того, эта коалиция будет без прецедентов, служащей испытательным полигоном. Внутри ХДС есть сомнения в партии бывшего коммуниста Sahra Wagenknecht, особенно учитывая условия, которые она предъявляла до выборов, например, по вопросам войны и мира.

Wagenknecht подтвердила эти требования в ночь выборов. Она подчеркнула, что многие люди решительно против размещения американских ракет средней дальности в Германии, как она заявила на собрании в Эрфурте. Правительство должно учитывать эту общественную потребность и отстаивать ее на федеральном уровне.

"Если начнется война, тогда уже не придется беспокоиться о сокращении бюрократии", - сказала Wagenknecht. Будет гораздо больше важных вопросов. "Мы не дрогнем, мы справимся", - заявила она. Она надеялась, что ХДС также поняла, что перемены необходимы.

Она снова отвергла возможность коалиции с AfD во главе с Höcke. "Миропонимание Höcke диаметрально противоположно нашему", - сказала Wagenknecht в ARD. "Мы всегда утверждали, что не можем работать с господином Höcke".

Несмотря на значительный успех на выборах партии Sahra Wagenknecht "Бündnis Sahra Wagenknecht" (BSW), она оказалась в трудном положении из-за неблагоприятной идеологической позиции других партий. Wagenknecht ранее предъявляла условия по вопросам войны и мира, вновь подтвердив их в ночь выборов, подчеркнув общественное желание правительства выступить против размещения американских ракет средней дальности в Германии.

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