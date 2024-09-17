В этом контексте шесть претендентов борются за литературную премию.

В этом году в шортлист немецкой литературной премии вошли шесть романов. Среди претендентов — произведения Клемensa Меера и Ирис Вольфф, а также других авторов. Победитель, который получит внушительные 25 000 евро, будет объявлен 14 октября.

Шортлист этой престижной премии состоит из шести романов, которые исследуют современную историю, конфликты, любовь и многое другое. Среди номинированных авторов — Мартина Хэфтер, Марин Камес, Клеmens Meyer, Ронья Охманн, Маркус Тилеманн и Ирис Вольфф. Жюри объявило ожидаемый шортлист в Франкфурте, где четыре женщины и два мужчины соревнуются за награду.

Премия обычно вручается на день раньше открытия Франкфуртской книжной ярмарки. Полный список из 20 книг был опубликован в августе.

Наташа Фрэндель, спикер жюри, поделилась своими мыслями: "Книги, вошедшие в шортлист премии немецкой книги 2024 года, творчески представляют высокие и низкие точки нашей недавней истории, преодолевают ограничения нарратива и предлагают захватывающие литературные опыты". Каждый роман предлагает уникальное сочетание стиля и содержания.

Дебютные романы отсутствуют на этот раз

К сожалению, дебютные романы не вошли в шортлист, хотя трое из них попали в длинный список. Некоторые повторяющиеся авторы все же получили место. Среди них — Клеmens Meyer, чей роман "Im Stein" ранее был отмечен премией немецкой книги. Он получил премию Лейпцигской книжной ярмарки за свою коллекцию "Die Nacht, die Lichter". Его новая работа, "Die Projektoren", исследует войны 1990-х годов в бывшей Югославии и фильмы Карла Мая, снятые там в 1960-х годах.

Жюри похвалило "Die Projektoren", сказав: "Книга радует тем, что ставит перед читателями сложные задачи, заваливая их изобилием материала".

"Лихтенунген" Ирис Вольфф переносит читателя на границу 20-го века в Европе, когда падает железный занавес. Центральные персонажи, подобно автору, происходят из Трансильвании, Румыния, и переживают изменения совершенно разными способами.

"С огромной чувствительностью и отточенным мастерством эта история взросления и любви рассказывается в обратном порядке, подчеркивая трещины в двух жизненных траекториях и закрепляя фигуры в их конкретных местах и пейзажах", — отмечает жюри.

"Вierundsiebzig" Роньи Охманн сосредоточена на геноциде против yazidi, руководствуясь atrocities, совершенными террористической организацией Исламское государство. Охманн искусно сплетает различные жанры, такие как отчеты о путешествиях, судебные процессы, исторические эссе и автобиография.

"Она посещает места массовых расстрелов, лагеря беженцев, памятники, предоставляя платформу выжившим, которые чудом избежали кровавого нашествия ИГ", — отмечает жюри.

Во втором романе "Von Norden rollt ein Donner" Маркуса Тилеманна исследуются в основном забытый концентрационный лагерь и другие темы. Главный персонаж — 19-летняя Яннес, которая пасет овец через Луненбургскую пустошь, следуя традиции своих предков.

"Тилеманн создает плотный, атмосферно захватывающий и язычески мощный антидомашний роман, в котором духи прошлого преследуют идиллическую Луненбургскую пустошь", — объясняет жюри.

'Hasenprosa' как литературный мотив

"Hasenprosa" Марин Камес — это причудливая литературная сага с кроликом-компаньоном, который нарушает нормы как анархист и скрупулезный бухгалтер. Веселая приключенческая история не может не тронуть сердца зрителей, оставив их смеющимися, обновленными и восхищенными.

"Это необычное путешествие каким-то образом уютно укладывается в вашей душе, вызывая смех, волнение и нежность".

В "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" Мартина Хэфтер рассказывает историю Джуни, артиста, который переживает свой мир через социальные сети, в то же время развивая странную связь с онлайн-мошенником, ищущим ее деньги.

"Хэфтер мастерски изображает переживания Джуни: откровенные и проницательные, проницательные и непредвзятые, нежные, но не сентиментальные".

20-летие

В этом году престижная немецкоязычная литературная премия вручается в рамках своего 20-летия. В этом году семичленное жюри рассмотрело 197 романов из Германии, Австрии и Швейцарии. Номинированные произведения были опубликованы или планируются к публикации в октябре 2023 года.

Награда спонсируется Фондом культуры книги и поддержки чтения Ассоциации немецкой книжной торговли и включает в себя общий приз в размере 37 500 евро: победитель получает 25 000 евро, а другие короткие списки получают по 2 500 евро каждый. В 2023 году австрийский автор Тонио Шахингер был отмечен за свой роман "Echtzeitalter".

Несмотря на то, что дебютные романы не вошли в шортлист, они все же попали в длинный список в этом году. К сожалению, только повторяющиеся авторы, такие как Клеmens Meyer, чей роман "Die Projektoren" исследует войны 1990-х годов в бывшей Югославии, попали в шортлист.

Уникальное сочетание стилей и содержания в работах, номинированных на премию немецкой книги, таких как "Лихтенунген" Ирис Вольфф, предлагает действительно захватывающие литературные опыты.

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