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СпортНовостиСаймон Гешке

В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.

В качестве предпочтительного выбора он безупречно доставляет, завоевывая победу. Мадс Педерсен решительно выигрывает Тур Германии Radprofis сильной игрой.

 and  Yaroslav Smith
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- В этом контексте мы можем сказать, что Педерсен одержал победу в немецком соревновании или, возможно, Педерсен вышел триумфальным в немецком соревновании.

Мадс Педерсен бросил последний взгляд вокруг, прежде чем завершить победную серию своей команды Lidl-Trek на финише. Бывший чемпион мира из Дании уверенно выиграл tanto последний этап в Саарбрюккене, как и общий зачет Турции Германии. Lidl, выступая в качестве главного спонсора и названия гонки, привела сильную команду на соревнование, сумев выиграть каждый этап и общий зачет беспрецедентным образом. "Было трудно. Было настоящее велогонщиков. Мы чертовски гордимся тем, что выиграли каждый этап и общий зачет", - сказал Педерсен. "Это было нашей целью, когда мы приехали сюда. Один этап нам было недостаточно. Мы хотели править всем. Мы сделали это".

Норвежский велогонщик Тобиас Йоханнессен финишировал третьим, всего в одной секунде позади ван Поппеля. Лучшим немецким гонщиком был Флориан Шторк, который обеспечил себе пятое место благодаря сильной заключительной стадии. Последняя немецкая победа в общем зачете была одержана Нильсом Поллитом в 2021 году.

Легендарный немецкий гонщик Симон Гешке, который завершает карьеру в конце сезона, выступил в последний раз на самой значительной гонке Германии. 38-летний Гешке предпринял атаку на последнем круге в Саарбрюккене, но она не увенчалась успехом. "Возможно, это была моя последняя поездка на немецкой земле", - сказал Гешке во время интервью ARD. "Было здорово. Велогонки в Германии редкость в наши дни, и гонка с национальной командой всегда доставляет удовольствие".

Директор гонки Фабиан Вегманн, бывший профессиональный велогонщик, остался доволен мероприятием. "Было всегда круто. Мы рады. Все шло по плану, и Lidl разгромил всех", - сказал 44-летний Вегманн. В будущем гонка может быть продлена за пределы нынешних пяти дней до полной недели.

На последнем этапе Дэнни ван Поппель финишировал вторым, опередив американца Луку Ламперти. Ван Поппель воспользовался бонусными секундами, чтобы обойти Йоханнессена. Большую часть дня доминировала группа из пяти гонщиков, в том числе Максимилиан Вальшед. Несмотря на значительное преимущество в почти пять минут, сотрудничество ведущих команд удалось догнать отрыв в последние шесть километров.

Неудачная атака Симона Гешке на последнем круге в Саарбрюккене стала достойным прощанием для уходящего немецкого гонщика. В той же гонке доминирование команды Mads Pedersen Lidl-Trek продолжилось, с Симоном Гешке, финишировавшим позади бывшего чемпиона мира.

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