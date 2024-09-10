В этом году ни один из участников тройки не завоевал титул главного теннисиста.

За последние два десятилетия мужской теннис следовал определенной модели, где его три главных звезды были тесно связаны своими соперничествами, достижениями и карьерами. В течение этого периода спорт часто вращался вокруг Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, которые завоевали 66 из 81 одиночных титулов Большого шлема с 2003 по 2023 год. Однако в этом году произошел сдвиг в мужском теннисе, когда ни один из троицы не завоевал титул Большого шлема, что не случалось с 2002 года.

Хотя Джокович по-прежнему представляет угрозу для завоевания больших титулов, как продемонстрировал его победа на Олимпийских играх в августе, все более очевидно, что спорт приспосабливается к жизни без "Большой тройки". Их влияние на мужской теннис значительное, но будущее выглядит многообещающим с появлением перспективных молодых игроков, готовых заполнить void, оставленный Федерером, Надалем и Мюрреем, который недавно завершил карьеру.

Новая эра вряд ли повторит прошлое, так как мужской теннис находится в незнакомых водах без своих главных икон. Тем не менее, спорт в хорошей форме, с талантливыми новичками, готовыми сделать свой след tanto на корте, как и в поп-культуре.

'Передача власти'

Влияние "Большой тройки" постепенно ослабевало. Федерер повесил ракетку в 2022 году, травмы повлияли на выступления Надаля, и он намекнул на свою скорую отставку. Энди Мюррей, который часто бросал вызов доминированию "Большой тройки", также недавно завершил карьеру.

Несмотря на доминирование Джоковича в 2023 году, с тремя титулами Большого шлема и лишь одним поражением в финале четвертого чемпионата в напряженном пятисетовом матче, казалось, что он может нарушить тенденцию. Однако последний титул ATP Джоковича датируется ноябрем 2023 года, что указывает на возможное начало новой эры, с игроками вроде Карлоса Алькараса и Яника Синнера, которые становятся новыми ликами мужского тенниса.

Дуэт поделил титулы Большого шлема в этом году, с Синнером, 22 года, завоевавшим свои первые победы на Australian Open и US Open, а Алькарас, 21 год, добавил к своему счету French Open и Wimbledon, что в общей сложности составляет четыре титула. Алькарас также победил Джоковича в двух финалах Большого шлема, а Синнер - в Australian Open.

Матс Виландер, семикратный победитель турниров Большого шлема и эксперт Eurosport, spoke с CNN Sport о этом сдвиге, отметив, что Джокович еще не находится в своей лучшей форме. Виландер похвалил здоровый переход власти от старшего поколения к младшему, так как молодые игроки обгоняют легенд тенниса, таких как Джокович.

Начинают появляться новые соперничества, наиболее примечательное между Синнером и Алькарасом, с их пятичасовой и 15-минутной битвой в четвертьфинале US Open в 2022 году, получившей признание как 'лучшая игра десятилетия на мужской стороне' со стороны журналиста по теннису Бена Ротенберга.

С более равномерным распределением титулов среди молодого поколения, предоставляя возможности игрокам вроде Тейлора Фритца, Франсиса Тиафо и Бена Шелтона в США, а также для других, таких как Хольгер Руне и Даниил Медведев, который выиграл US Open в 2021 году, успешная карьера в эту эпоху будет отличаться от карьер "Большой тройки". Вряд ли новое поколение сможет сравниться с 20, 22 или 24 титулами Большого шлема, завоеванными Федерером, Надалем и Джоковичем соответственно.

"Должна быть настоящая переоценка ... потому что я уже вижу, как люди начинают говорить, типа: 'Может ли Алькарас догнать рекорд Джоковича по титулам Большого шлема?' Это totally несправедливое мероприятие, чтобы использовать для оценки нынешних великих. Быть в поколении, где эти три мужчины, плюс Серена (Уильямс), все превзошли отметку в 20 титулов Большого шлема, действительно исказило восприятие того, что делает великую карьеру," - сказал Ротенберг CNN Sport.

'Разрушение барьеров'

Даже когда "Большая тройка" уходит со сцены, их влияние будет сохраняться в новой эре. Многие молодые игроки наблюдали и учились у них, интегрируя элементы их игры в свою собственную.

По словам Виландера, никто не играет, как Федерер, из-за его исключительной чистой техники и непринужденной игры, но молодые поколения могут иногда использовать его срезной бэкхенд или приближаться к сетке. Новое поколение склонно имитировать базовый стиль Джоковича, а влияние Надаля можно увидеть в увеличении скорости головки ракетки, позволяющей игрокам генерировать значительное количество топаspin, используя свою силу и технику.

В течение значительного периода времени "Большая тройка" доминировала, что привело к "потерянному поколению" игроков, родившихся в период их правления, с возрастом ведущих исполнителей, как правило, находящимися либо на закате, либо в начале их карьер. Из этого поколения только Медведев и Доминик Тим, который завершает карьеру в этом году, смогли завоевать титул Большого шлема. Как сказал Саймон Камберс, журналист по теннису и соавтор "Эффекта Роджера Федерера" CNN Sport, молодые игроки традиционно стремились к четвертьфиналу, только чтобы встретиться с Большой тройкой, а затем бронировать свои рейсы.

Влияние Большой Тройки уже сказалось на молодых игроках. По словам Матаса Виландера, высокий уровень физической формы, техники и психической силы, продемонстрированный Большой Тройкой, вынуждает новичков доводить свои тела до предела, и молодые таланты, подобные Карлосу Алькарасу, уже борются с серией травм из-за интенсивной и взрывной природы спорта. Хотя Виландер верит, что молодые игроки в конечном итоге приспособятся, он признает, что их карьеры не будут похожи на карьеры Большой Тройки, а вместо этого примут уникальную форму, к которой мы должны привыкнуть.

Обновление образа тенниса

За пределами корта Большая Тройка, в частности Федерер, сыграла значительную роль в изменении общественного восприятия тенниса.

Джетт Райт, теннисный агент в Topnotch Management, отмечает, что теннис обрел невероятную культурную релевантность tanto в плане стиля, как и за его пределами, в основном благодаря достижениям Большой Тройки. Американский писатель Дэвид Фостер Уоллас даже посвятил эссе игре Федерера, восхваляя ее как "кинетическую красоту" и вызывая "религиозные переживания" у тех, кто имеет возможность наблюдать его матчи вживую. Кроме того, харизма Федерера, многочисленные спонсорские контракты и дружба с Анной Винтур превратили его в поп-культурную икону, выходящую за рамки чисто спортивных достижений.

"Я помню, когда Федерера признали лучшим профессиональным спортсменом мира", - говорит Виландер. "И я даже не знаю, был ли у нас когда-либо теннисист, получивший такое признание...Не хочу сказать, что Пит Сампрас, великий спортсмен, Бьорн Борг. Но с Федерером люди начали понимать, что теннисисты могут быть сильнейшими и быстрейшими, с невероятной выносливостью, гибкостью, индивидуальностью и психической силой".

Взяв на себя эту роль, Федерер заложил основу для таких, как Надаль и Джокович, чтобы превзойти спорт и обрести влияние в мире за пределами тенниса.

Ссылаясь на Маттео Берреттини и Яника Синнера, Симон Граф, соавтор "Эффекта Роджера Федерера", объясняет, что реклама в теннисе в последнее время значительно выросла, так как бренды все больше инвестируют в спорт по мере того, как он становится все больше связанным с современными модными трендами. Более 40% брендов увеличили свои инвестиции в теннис за последний год, делая его популярным выбором для брендов одежды и спортивной одежды, согласно SponsorUnited.

Молодые звезды доказывают свою ценность, демонстрируя способность поддерживать высокие цены на билеты, а также бренды могут культивировать отношения с растущими талантами, зная, что у них есть значительный потенциал для успеха в ближайшие годы.

С этими молодыми звездами, входящими в центр внимания, достижения Большой Тройки со временем станут воспоминанием.

"Спорт движется все время", - говорит Камберс. "Кажется, прошло странно много времени с тех пор, как Федерер играл. Но эти ребята так велики в плане личности и влияния, что они будут очень сильно missed".

CNN Jordan Valinsky contributed reporting.

Теннис переживает смену власти, с игроками, такими как Карлос Алькарас и Яник Сinner, выступающими в качестве новых лиц в мужском теннисе. В этом году tanto Алькарас, как и Сinner, поделили между собой титулы гран-при, в общей сложности завоевав четыре титула.

Влияние "Большой Тройки" - Федерера, Надаля и Джоковича - все еще очевидно в новом поколении, так как многие растущие игроки изучают своих соперников и интегрируют элементы их игры в свой стиль.

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