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ПанорамаНовостиЕвропейская комиссия

В этих условиях жена одного мужчины была сексуально изнасилована 72 другими мужчинами после того, как она была под кайфом.

 and  Elizabeth Wells
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Гизель П. потеряла сознание во время происшествия.
Гизель П. потеряла сознание во время происшествия.

В этих условиях жена одного мужчины была сексуально изнасилована 72 другими мужчинами после того, как она была под кайфом.

Шокирующее правовое дело в настоящее время рассматривается во Франции. В Авиньоне начался процесс против 71-летнего мужчины, Доминика П., и 50 других подсудимых, связанный с 92 случаями сексуального насилия. Фактология этого дела поражает.

Жертвой в этих случаях оказалась жена Доминика П., Жизель П., которой тоже 71 год. Расследование показало, что мужчина часто без ведома своей жены усыплял ее сильнодействующими лекарствами, после чего позволял различным мужчинам сексуально насиловать ее. Эти мужчины были идентифицированы через незаконный сайт.

Из подсудимых 18 были арестованы, их возраст варьировался от 26 до 74 лет. Среди обвиняемых есть пожарный, медсестра, охранник тюрьмы и журналист. Мужчина не требовал оплаты от этих мужчин, но был движим своими похотью. Он также принимал участие в актах и записывал их. Подсудимый признался в обвинениях.

Возможно, не подозреваемые сообщники?

Доминик П. якобы инструктировал мужчин не пользоваться духами или сигаретами, чтобы не разбудить свою жену. Также им советовали греть руки под краном. Сообщается, что большинство соучастников участвовали только один раз, но были и те, кто участвовал до шести раз. По словам экспертов, они не проявляют признаков психических расстройств, но движимы чувством всемогущества.

Некоторые из них заявили следователям, что считали, что участвуют в эротических играх пары. Однако Доминик П. утверждает, что все они знали, что женщина находится под действием лекарств и без сознания. "Каждый из них мог уйти и покинуть сцену", - подчеркивают следователи.

На компьютере мужчины обнаружено более 700 видео, на которых запечатлено 72 человека, участвовавших в изнасилованиях. Однако не все из них удалось идентифицировать. Акты происходили с 2011 по 2020 год.

Открытый процесс

Жизель П. узнала о действиях своего мужа четыре года назад, когда он был пойман на съемке юбок женщин в торговом центре. Пара была вместе почти 50 лет. Жизель П. не помнит этих событий и впервые узнает об изнасилованиях через десять лет после их совершения, как сообщает ее юридическая команда.

На начальной стадии процесса судья, Роджер Арата, отклонил ходатайство о проведении закрытого процесса. Процесс должен быть "полностью открытым и в полной мере", заявил адвокат Стефани Бабонно, представляющий жертву. Прокуратура просила закрытый процесс, чтобы предотвратить публичное просмотр видеоматериалов мужа. Однако жертва настояла на открытом процессе.

Разведенная жена появилась в суде в сопровождении своих троих детей. Ее адвокат сказал TF1, что она хочет посмотреть в глаза обвиняемым. Процесс, как ожидается, продлится до 20 декабря. Подсудимые обвиняются, среди прочего, в сексуальных домогательствах в отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии. Этот процесс может вновь поднять дискуссию во Франции о том, как обращаться с предполагаемыми изнасилованиями, связанными с так называемыми "наркотиками для изнасилований".

Комиссия, скорее всего, будет следить за ходом процесса, чтобы гарантировать справедливое и честное решение для всех сторон. Даже некоторые не подозревавшиеся сообщники могут быть привлечены к ответственности, так как их участие в преступлении тщательно расследуется.

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