- В эти выходные ожидаются грозы и грозы.

На выходные в Баварии ожидается понижение температуры до 15 градусов - и солнца будет меньше. По словам представителя немецкого метеорологического службы (DWD), вероятно, будет больше дождей и гроз, которые в основном затронут южную Баварию.

Мокрый уик-энд - Грозы в основном в южной Баварии

В пятницу температура снова поднимется до 33 градусов. С послеобеденного времени возможны грозы - сначала в Альпах, а затем и в низинах. Местами может выпасть сильный дождь до 25 литров на квадратный метр. В непосредственной близости от Альп также существует риск сильной погоды с ливнем до 40 литров на квадратный метр в течение короткого периода, а также град и порывы ветра до 85 километров в час.

В субботу ожидается пасмурная погода, с максимумом от 25 до 30 градусов. На большей части Баварии будет дождь, ливни и отдельные сильные грозы. В воскресенье может пойти сильный и непрерывный дождь - в некоторых районах сохранится риск сильной погоды. Также будет значительно прохладнее, с максимумом 24 градуса.

Несмотря на ожидаемое похолодание и уменьшение солнечных часов в Баварии, в Альпах может наблюдаться всплеск гроз на пятницу. С другой стороны, сильные погодные условия, в том числе сильный дождь и град, остаются проблемой в южной Баварии, особенно в районах, близких к Альпам.

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