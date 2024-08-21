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Федеральные земли ГерманииНовостиМужчины и мальчики

В Эрфурте разразились жестокие драки

В Эрфурте примерно двадцать человек участвовали в письменной драке, используя камни, палки и дубинки в качестве оружия. Полиция проводит расследование мотивов этих стычек.

 and  Viktoria Klein
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Присутствие сотрудников полиции в историческом центре Эффурта: около двадцати человек были...
Присутствие сотрудников полиции в историческом центре Эффурта: около двадцати человек были вовлечены в физическую драку.

- В Эрфурте разразились жестокие драки

Около 20 человек участвовали в жаркой перепалке вблизи центра Эрфурта вечером. Полиция задержала троих мужчин в возрасте от 20 до 31 года, в настоящее время расследуя возможные правонарушения, такие как серьезное нарушение общественного порядка и причинение тяжкого вреда здоровью.

Во время физической драки участники также использовали различные предметы в качестве оружия. Сначала 21-летний подозреваемый попытался убежать, но затем был преследован и избит двумя мужчинами, 20 и 31 года, которые использовали кулаки и бросали камни. При новой встрече участники перешли к использованию палок и палки. Причина драки все еще расследуется.

В числе участвующих в перепалке были мужчины и мальчики, трое мужчин в возрасте от 20 до 31 года были временно задержаны. 21-летний подозреваемый был избит двумя другими мужчинами, которые также были частью группы мужчин и мальчиков, участвовавших в физической драке.

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