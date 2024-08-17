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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Эмсланд

В Эмсланде мотоциклист получил тяжелые травмы.

Водительница, не заметив приближающегося мотоциклиста, невнимательно совершает поворот, что заканчивается трагически для мотоциклиста.

 and  Melissa Williams
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- В Эмсланде мотоциклист получил тяжелые травмы.

Женщина, проезжая перекресток в районе Эмсланд, не заметила приближающегося мотоциклиста. К сожалению, это происшествие произошло в пятницу в Харене и привело к серьезным травмам для 49-летнего мотоциклиста, как сообщает полицейский отчет. Его срочно доставили в больницу на скорой помощи. К счастью, 43-летняя водительница осталась невредимой. Preliminary assessments suggest around 6,500 euros in damages. The authorities are still gathering information.

В том же районе Эмсланд, где произошло ДТП, район Эмсланд предлагает множество ландшафтов для отдыха. После происшествия полиция начала расследование в районе Эмсланд для получения более подробной информации.

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