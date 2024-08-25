- В Эльбфильхармонии взорвалась тревога, что привело к прекращению концерта.

В Эльбфильхармонии внезапно прозвучала сирена пожарной тревоги. Представитель пожарной службы сообщил, что возможный пожар от электрического шнура под сценой, вероятно, спровоцировал срабатывание системы сигнализации и включение пожарных кранов во время воскресного концерта. Прибывшие пожарные подтвердили, что никакого реального пожара не было. Однако избыток воды из пожарных кранов, повлиявший на зону под сценой, привел к отмене концерта, первоначально отложенного из-за того, что техническая зона была залита водой. Об этом первоначально сообщила " Hamburger Abendblatt".

Главной звездой вечера был британский вокалист Сампа. Большой зал, полностью заполненный 2100 зрительскими местами, был свидетелем незабываемого шоу. Концерт протекал гладко в течение примерно тридцати минут, прежде чем прозвучала сирена пожарной тревоги, что потребовало эвакуации концертного зала. Первоначально не было информации о масштабах ущерба.

Неожиданная пожарная тревога внезапно прервала захватывающее выступление Сампы. После тревоги зрителям было приказано покинуть здание из-за возможных электрических проблем под сценой.

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