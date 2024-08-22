- В дикой природе RTL устойчивость к воздействию сокращается - еще одна отправная точка.

Безопасность "Восточного Белмондо": RTL спасает актера Винфрида Глатцдера ("Пауль и Пауля") из летнего джунглей. В четвертом эпизоде "Я знаменитость – шоуdown легенд джунглей" на RTL+ Соня Цьетлоу утром удивляет старшего в лагере словами: "Мы ценим вас очень. Вы – звезда, собирайтесь и уходите!"

Самому старшему лагерю в немецких джунглях, 79-летнему Винфриду Глатцдеру, другие знаменитости поставили метку "не-легенда" со смесью товарищества и сочувствия. Несмотря на то, что многие хотели проголосовать за вылет Джульетту Зигель, в итоге они помогли Глатцдеру покинуть джунгли. Актёр ликовал. RTL волновало, действительно ли они последуют за номинацией или оставят бывшую звезду DEFA в джунглях.

"Было настоящее приключение", - сказал характерный актёр. "Я вам скажу, это было приключение. И честно говоря, нужно быть немного сумасшедшим. Предупреждаю всех, не пытайтесь, это сложно. Это утомительно. Очень утомительно".

Секрет Джульетты Зигель

Между тем, для Джульетты Зигель воздух начал редеть. Её единственной поддержкой была модель Джорджина Флёр. Зигель совершила щедрый жест, о котором другие не знали. Заядлая курильщица согласилась временно отказаться от сигарет ради RTL и вернуть изъятые роскошные вещи в лагерь. Зигель сохранила своё доброе дело в секрете.

Мудрость её секретности стала очевидной всего через несколько часов. Цьетлоу сообщила участникам лагеря о добром поступке Зигель. Ответ: подозрения со всех сторон. Реальная звезда Джиджи Бирофьо высказала свои сомнения RTL-камере: "Это лизоблюдство или настоящая забота?" Её вердикт: "Джульетта – полное ничтожество".

Даже бывший футболист Легат снова поднял бровь: "Видимо, это был тактический ход". И главный конкурент Зигель, Кадер Лот: "Я не верю в это от Джульетты". Что-то заваривается, и у "звёзд" южноафриканских джунглей ещё полпути впереди.

Ссора "Братьев"

На этот раз главной целью испытания джунглей (звёзды должны были перебрасывать друг друга через пропасть) было примирение враждующих "Братьев" Эрика Штехфеста ("Времена хорошие, времена плохие") и Бирофьо. Штехфест обвинил своего лагерного друга в неуважении к пожилым или Глатцдеру и номинировал его на выбывание в образовательных целях.

Захватывающий вид в глубокую пропасть и относительно успешный исход шести звёзд привели к примирению, напоминающему "Браво" любовную историю. Джиджи: "У тебя тоже сердце танцевало брейкданс?" Эрик: "У меня сердце колотилось, потому что я знал, что ты на другой стороне. Как сердцебиение". Джиджи: "Теперь ты снова милый. Я люблю тебя". Эрик: "Прости, что называл тебя дураком".

И что ещё? Джорджина Флёр дома готовит только с бутилированной водой из-за страха перед микробами. Штехфест иногда страдает паранойей, когда люди смотрят на него странно. Модель Сара Кнаппик даже подумывала уйти из-за небольшого срыва, потому что Джульетта Зигель обвинила её в сталинских настроениях.

Под Глатцдером, который, скорее всего, обладал самой общей эрудицией и жизненным опытом в лагере, его окружение было потрясено его заявлением: "Бобы не только вызывают газы, но и влияют на уровень гормонов в организме". Это могло объяснить многие странные события в этом лагере.

Легенда кино Винфрид Глатцдер изначально был частью лагеря джунглей, организованного RTL, но в итоге был выбран другими знаменитостями. Несмотря на то, что некоторые хотели выгнать Джульетту Зигель, они помогли Глатцдеру, который был несколько защищён европейскими правилами вещания, так как RTL волновало, оставят ли они его в джунглях.

Между тем, тайный поступок Джульетты Зигель, отказавшейся от сигарет и вернувшей изъятые роскошные вещи в лагерь, чтобы завоевать расположение RTL, вызвал подозрения у её товарищей по джунглям, в частности у Джиджи Бирофьо, которая назвала её паразитом.

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