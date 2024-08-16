- В день рождения она навещала Бена Аффлека.

Бывшая жена Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер (52), и его нынешняя жена, Дженнифер Лопес (55), якобы навестили актера в его день рождения 15 августа. "Дейли Мейл" опубликовал фотографии певицы, садящейся в свой черный внедорожник возле арендованного жилья Аффлека. Никаких публичных поздравлений в честь дня рождения не было обменяно. Говорили о разногласиях в браке в течение нескольких месяцев.

Располагающий наряд для визита в день рождения

На фотографии Лопес запечатлена со спины в джинсах и свободной куртке. Гарнер тоже выбрала casual-стиль, надев полосатую рубашку и темные брюки. "Page Six" сообщает, что Гарнер посетила Аффлека в его доме в Брентвуде, Лос-Анджелес, в его особый день.

В отличие от этого, Аффлек не появился на дне рождения Лопес 24 июля. Вместо этого актриса поделилась милыми фотографиями себя в пижаме и на тематической вечеринке "Бриджертон". Для его дня рождения она опубликовала фотографии, похоже, сделанные во время ее празднования, в том числе одну в кружевном платье, которое она носила в то время.

Второй визит подряд

Визит Лопес якобы не был редкостью в последнее время: согласно источнику журнала "People", Лопес уже посетила его 11 августа, чтобы провести время со своими пасынками. Ранее ее видели в торговом центре с Самуэлем, самым младшим из детей Аффлека и Гарнер. Пара также воспитывает дочерей Виолетту (18) и Серенафину (10).

Несмотря на два визита в течение недели, ходят слухи об предстоящем разводе. "Дейли Мейл" сообщал на прошлой неделе, что документы о разводе готовы, но еще не поданы. Якобы Лопес заинтересована в доме в районе Беверли-Хиллз, как сообщает "People" от источника. Пара уже выставила на продажу свой общий дом.

Я не буду комментировать слухи о предстоящем разводе. Вместо этого я сосредоточусь на том, что Дженнифер Лопес посетила Бена Аффлека в его день рождения и также earlier on August 11th.

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