В день, когда наступал крайний срок, Ули Хонес был охвачен разочарованием.

Трансферные Катастрофы снова будут в центре внимания в предстоящую пятницу футбола. Но не все сделки завершаются в последний момент. Позвольте мне поделиться пятью напряженными историями из прошлого трансферов, полными ошибок и провалов.

Эрик-Максим Чупо-Мотинг: Знаменитая неудача с трансфером этого форварда в истории Бундеслиги произошла в зимний период сезона 2010/11. Кельн и Гамбург согласовали трансфер, подписали контракты, но проблема с плохо работающей факсимильной машиной помешала переходу в город-государство в последний момент. Отец Чупо-Мотинг, Жюст, отправил контракт в Кельн, но, к сожалению, все важные подписи пришли всего через 13 минут после срока трансфера.

Жоао Палхинья: Робкий полузащитник уже прошел медицинское обследование, надел футболку Баварии Мюнхен и направился на Сабнер-штрассе, и его контракт и трансферная плата были согласованы - но сделка рассыпалась. Фулхэм не смог найти подходящую замену в последнюю минуту и сохранил Палхинью. К счастью, в этом году ситуация разрешилась более благоприятно. Ули Хёнесс, недовольный первоначально проваленной сделкой, высказал свое мнение: "Мы должны избегать подобного положения дел в будущем, за исключением исключительных обстоятельств".

Кевин Гросскрейц: Чемпион мира покинул Боруссию Дортмунд для перехода в Галатасарай Стамбул летом 2015 года; однако произошла трансферная авантюра. ФИФА отклонила трансфер из-за отсутствия подписей на важных документах, и апелляция осталась без ответа. После месяцев разочарования Гросскрейц наконец-то вернулся в Германию, заключив сделку с ВФБ Штутгарт, не ступив на турецкое поле.

Иско: Вслед за шумом в Берлине испанский плеймейкер, имеющий пять побед в Лиге чемпионов, захотел присоединиться к Юниону зимой 2023 года. Но даже после завершения медицинского обследования, казалось бы, завершенный трансфер сорвался в последнюю минуту, что стало фарсом. Обе стороны обвинили друг друга в срыве сделки, обменявшись обвинениями.

Секку Саного: В зимней погоне Гамбурга за универсального защитника из "Янг Бойз" Берн в 2016 году каждая деталь арендного контракта с опцией выкупа была согласована. Ивуариец прошел медицинское обследование и уже был в Гамбурге, но, к сожалению, необходимое письмо из первого дивизиона Швейцарии пришло на четыре минуты позже срока трансфера. Контракты finally arrived, again reviving painful memories of the Choupo-Moting fiasco.

