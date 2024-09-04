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В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

Ошибка в популярном шоу: все ответы на 32000-евровый вопрос в 'Кто хочет стать миллионером?' оказались неправильными в один из вторников по данным RTL.

 and  Ksenia Johnson
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Осуществить благородный план миллионера: Кто готов к вызову? - В деле о €32 000 RTL совершает ошибку

На телешоу "Кто станет миллионером?" канала RTL произошел казус 4 сентября. Как заявили в пресс-релизе, все четыре варианта ответа на вопрос стоимостью 32 000 евро были неверными. Этот прокол наблюдали более 2,96 миллиона зрителей.

Происшествие произошло во время "недели на 3 миллиона евро" шоу, когда участники младше 30 лет соревновались с участниками старше 80 лет. К удивлению всех, ни один из них не смог дать правильный ответ.

Кого искали немцы больше, чем Тейлор Свифт?

Участнице Лауре Харбиг предстояло разгадать, кого немцы искали в категории "Международные личности" в 2023 году больше, чем американскую певицу Тейлор Свифт (34). Варианты ответа были: актриса Марго Робби (34), консорт королевы Камилла (77), CEO Tesla Элон Маск (53) и звезда Баварии Гарри Кейн (31). Ведущий, Гюнтер Яух (68), предложил Гарри Кейна, но Харбиг выбрала Элона Маска, тем самым снизив свой выигрыш до 500 евро.

RTL затем признал, что вопрос был неверным. "После тщательного расследования мы обнаружили, что ни один из предложенных вариантов неверен. Согласно нашим данным, Тейлор Свифт была самой популярной "Международной личностью" в 2023 году".

Причины казуса

Причиной казуса стали неточности в анализе Google Trends за последний год. На самом деле, Гарри Кейн обошел Тейлор Свифт, а Марго Робби заняла четвертое место. Однако эти рейтинги отражают не самых популярных, а тех, кто показал наибольший рост по сравнению с предыдущим годом.

Теперь у Харбиг есть шанс вернуться и, возможно, стать миллионером в следующей "неделе на 3 миллиона евро".

Несмотря на то, что они соревновались с участниками старше 80 лет, участники младше 30 лет не смогли дать правильный ответ ни на один вопрос во время "недели на 3 миллиона евро" шоу RTL. Казус с определением самой популярной "Международной личности" в 2023 году также повлиял на пожилую участницу Лауру Харбиг, которая неправильно угадала Элона Маска вместо Тейлор Свифт.

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