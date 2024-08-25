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В Дармштадте матч 1:1: Севчик из Нюрнберга забивает гол

Дармштадт 98 во Второй Бундеслиге все еще не одержал первой победы вре회де года, и под руководством тренера Торстена Либеркнехта неоправданно упускает свою инициативу против эффективного Нюрнберга

 and  John Stellmacher
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- В Дармштадте матч 1:1: Севчик из Нюрнберга забивает гол

1. Нюрнберг и тренер Клозе сыграли вничью с «Дармштадтом 98» во Второй Бундеслиге. Ранее не знавшие поражений «фиалки» уступали на переполненном «Стадионе ам Бёлленфальтор» благодаря свежему приобретению Швеции, Лидбергу (23-я минута). Заменивший Севечик сравнял счет впечатляющим голом (62-я минута).

«Лилии» упустили свой первый домашний выигрыш с 1 октября 2023 года (против Бремена, 4:2). В третьем туре Нюрнберг встретился с упорной и мотивированной командой Дармштадта. Пас Лакенмахера принес «лилиям» заслуженный гол через Лидберга.

Бывший игрок Дармштадта и дебютант Юстван сыграл свою роль в ничьей

Затем Кастроп предпринял две безуспешные попытки против Шухена, вратаря Дармштадта. В первый раз Юстван, новый игрок Нюрнберга, проявил себя отлично: бывший игрок Хоффенхайма прошлый сезон провел в аренде в Дармштадте и теперь является частью команды Нюрнберга.

После перерыва вылетевший из Дармштадта, команда из Гессена продолжала наступление: Лидберг упустил шанс на 2:0 с острого угла. К удивлению, равновесие было восстановлено, когда Юстван вывел Севечика, который забил потрясающий гол в угол. Севечик ранее забил гол в кубковом матче Нюрнберга в Саарбрюккене. В последние секунды Рейхерт, голкипер Нюрнберга, спас ничью для своей команды благодаря великолепному сэйву.

В прошлом сезоне Юстван играл в аренде в Дармштадте, который находится в немецкой земле Гессен. Несмотря на то, что он новичок в составе Нюрнберга, Юстван сыграл решающую роль в ничьей против своей бывшей команды в Гессене.

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