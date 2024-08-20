- В чрезвычайной ситуации мать успешно спасает ребенка: "Я использовал все свои силы, чтобы держать его на плаву"

В разгар бушующей бури люксовая яхта "Байезиан" перевернулась в Монтань ночью у берегов Сицилии, оставив 20 человек на воде, в том числе Шарлотту Голунски, 38 лет, и ее младенца. Голунски поделилась своей ужасающей историей с итальянской газетой "La Repubblica".

Она рассказала о своем героическом поступке, спасая своего ребенка из объятий воды, используя всю свою силу, чтобы держать голову над поверхностью и вытягивать руки, чтобы не утонуть. Ужас был всеобъемлющим; вокруг них была тьма, и она не могла открыть глаза. Ее крики о помощи тонули в криках других пассажиров.

50-метровое судно принадлежало британскому техномиллиардеру Майку Линчу. Его 18-летний ребенок, а также четверо других пассажиров все еще не найдены. Согласно британским СМИ, среди пропавших также были Джонатан Блумер, председатель Morgan Stanley International Bank, и Крис Морвилло, популярный адвокат из Clifford Chance. Спасательным командам удалось спасти 15 человек и извлечь одно тело.

Затонувшая суперъяхта: Шесть душ все еще пропавших без вести

Голунски поделилась своей историей с другой итальянской газетой, "(Giornale Di Sicilia)", объяснив, что на мгновение потеряла своего ребенка в бурном море и быстро подняла свою дочь над волнами. "Я крепко держала ее, пока вокруг нас ревело море. Так много людей кричали." Чудом, спасательная шлюпка была спущена, и на ней разместилось 11 человек.

После инцидента Голунски и ее дочь были доставлены в детскую больницу в Палермо, где, по сообщениям СМИ, они получили лишь незначительные травмы.

Операции по спасению продолжаются, с персоналом береговой охраны и пожарной службы, все еще ищущим шестерых пропавших без вести. На данный момент задействовано четыре корабля, вертолет береговой охраны и команда водолазов пожарной службы. Затонувшая гигантская парусная яхта лежит на дне океана на глубине 49 метров. Согласно итальянским новостным источникам, водолазы-спасатели видели тела в каютах через разбитые иллюминаторы.

Майк Линч, британский техномиллиардер, владелец затонувшей 50-метровой яхты "Байезиан", надеется на безопасное возвращение своего 18-летнего ребенка и четырех других пассажиров, которые все еще числятся пропавшими без вести после того, как яхта перевернулась во время шторма. Несмотря на усилия спасательных команд, оснащенных всего четырьмя кораблями, вертолетом береговой охраны и командой водолазов пожарной службы, люксовая яхта 'Байезиан', ныне затонувшая суперъяхта, удерживает жизни шестерых человек на своей глубине 49 метров на дне океана.

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