- В честь пожара в библиотеке, наследство герцогини Анны Амалии

Двадцать Лет спустя: Почести в честь поджога Библиотеки Герцогини Анны Амалии в Веймаре

Двадцать лет спустя после печально известного поджога престижной Библиотеки Герцогини Анны Амалии в Веймаре запланирована серия мероприятий, чтобы почтить прошлое и взглянуть в будущее. В рамках фестиваля Kunstfest Weimar испанский художник Анна Таленс представит свою работу "Ars Ignis. Поэзия разрушения" в Рококо-зале и Центре исследований библиотеки, используя обгорелые остатки книг и грубые частицы сажи. Выставка откроется в четверг, 22 августа, и будет сопровождаться драматическими чтениями.

4 сентября академики проанализируют причины пожара и сохранение поврежденных книг. 6 сентября состоятся мастер-классы и лекции, в том числе проект, который соберет свидетельские показания в виде интервью, где люди поделятся своими воспоминаниями и надеждами на будущее библиотеки. Также запланирован диалог между нынешним директором библиотеки Рейнхардом Лаубом и директором в момент пожара Михаэлем Кнохе.

Поджог, произошедший 2 сентября 2004 года, был вызван электрической неисправностью и привел к уничтожению 50 000 книг и 35 картин 16-18 веков. Удивительно, но 28 000 книг остались нетронутыми, а около 118 000 книг получили разные степени огненного и водного повреждения. Многие из этих "покрытых сажей томов" восстанавливаются с помощью продвинутых методов реставрации, чтобы восстановить 1,5 миллиона страниц.

Фонд подчеркивает важную роль участия граждан, так как граждане помогли спасти книги в ночь пожара и позже внесли вклад в реконструкцию здания и коллекций.

Взглянув на прошедшие два десятилетия, директор библиотеки Рейнхард Лауб сказал: "Пожар в библиотеке Веймара в 2004 году остается исторической вехой, которая фундаментально изменила наше восприятие библиотек и культурного наследия". Благодаря современным методам реставрации ранее утерянные книги были оживлены и возвращены в коллекцию как "обгоревшие по краям тома".

Классическая фонда также обращает внимание на два производства MDR, которые отмечают пожар: теледокументальный фильм "Библиотека горит - 20 лет после трагедии в Веймаре" и подкаст "Освобожденные страницы. Пожар в Библиотеке Герцогини Анны Амалии".

Поджог в Библиотеке Герцогини Анны Амалии в Веймаре, произошедший 2 сентября 2004 года, был значительным событием, которое оказало широкое влияние на библиотеку и ее коллекцию. Двадцать лет спустя Веймар будет проводить различные мероприятия, чтобы почтить это трагическое событие и взглянуть в будущее библиотеки, такие как выставки, мастер-классы и академические анализы, демонстрирующие стойкость города и его приверженность сохранению своего наследия.

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