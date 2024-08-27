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В честь годовщины появления адвентального сборника гимнов 1 августа.

Отметить Врата: Через полвека после появления лютеранского песни, духовики стремятся почтить напевы гимнов оригинальным образом.

 and  Alex Stellmacher
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Хор Евангелической церкви в Центральной Германии готов исполнить расширенную сессию, сыграв все...
Хор Евангелической церкви в Центральной Германии готов исполнить расширенную сессию, сыграв все мелодии из церковного хрестоматийного сборника.

- В честь годовщины появления адвентального сборника гимнов 1 августа.

Уникальный Эхо-марафон: Центральная немецкая евангелическая церковь (ЦЕК) организует уникальный марафон, посвящённый 500-летию «Евангельской hymн книги». В субботу разные духовые оркестры будут поочерёдно исполнять более 500 hymн из книги, как объявила ЦЕК. По словам Стеффена Попишиля из духового ансамбля ЦЕК, «К концу лета вас будут радовать рождественские и пасхальные мелодии, а также песни на тему Адвента и Пасхи в грандиозном концерте».

Выступления пройдут в два этапа. С 8:00 до 14:00 в Ашерслебене, в Орangerie в парке Бестехорн, а затем с 14:00 до 20:00 в Йене в Stadtkirche am Markt. Также планируется прямая трансляция на YouTube.

1524 год считается годом основания церковной hymн книги: «Achtliederbuch» был представлен в Нюрнберге, а «Enchiridion» в Эрфурте.

Уникальный марафон, организованный Центральной немецкой евангелической церковью (ЦЕК), не только проходит в Ашерслебене и Йене, но и имеет историческое значение, так как происходит в сердце Центральной Германии, где «Achtliederbuch» был впервые опубликован в 1524 году в Нюрнберге.

Ашерслебен, один из двух городов, принимающих марафон, расположен в Центральной Германии, известной своей богатой историей и культурным наследием.

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