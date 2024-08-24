- В честь 125-летия железных дорог Харцкер-Бах и Брокенбан.

На выходные в Вёрнигероде проходит грандиозное празднование 125-летия железных дорог Броккенбан и Харцквербан. Компания Харцер Шмалспурbahнен, эксплуатирующая обе железные дороги, организует фестиваль на территории своей новой мастерской паровозов. Как заявляет компания, это будет "радостный семейный фестиваль с насыщенной программой для детей и сцены". Мероприятия начнутся в субботу в 10:00.

Среди запоминающихся событий - выставка ретро-vehicле, миниатюрная железная дорога и экскурсии по мастерским. Одной из главных достопримечательностей является 125-летний паровоз "Хойя", управляемый Немецким железнодорожным союзом. В субботу он будет возглавлять традиционный поезд из Вёрнигероде на вершину Броккена высотой 1141 метр, предлагая поездки в кабине на следующий день. Этот паровоз был назван в честь узкоколейной железной дороги Хойя-Сике-Азендорф, которой он был поставлен в 1899 году.

В том же 1899 году первый поезд отправился на вершину Броккена высотой 1141 метр. Кроме того, вся узкоколейная железная дорога Харцквербан, соединяющая Наумбург (Тюрингия) и Вёрнигероде (Саксония-Анхальт), начала свою работу. До этого Харцквербан уже работал на отдельных участках.

Посетители могут насладиться бокалом красного вина в праздничном шатре, предлагающем различные напитки, во время перерыва на осмотр выставки. После захватывающей поездки в кабине 125-летнего паровоза "Хойя" в воскресенье пассажиры могут расслабиться с освежающим бокалом красного вина.

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