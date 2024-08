В чемпионате FedEx St. Jude японский гольфист Хидеки Мацуяма стал свидетелем того, как его существенное преимущество в пять ударов уменьшилось, в конечном итоге ему удалось завоевать победу.

Мацуяма растратил пятиудачное преимущество, которое имел на последнем дне соревнований в Теннесси, но затем вернул свою форму и одержал победу на первом этапе плей-офф сезона на TPC Southwind.

Японский спортсмен, недавно завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже, записал два птичьих на последних лунках, чтобы вернуть себе лидерство и завоевать победу.

32-летнему Мацуяме пришлось пробить 26- футовый удар с 17-й лунки, а затем сделать два отличных удара на последней лунке, чтобы сохранить самообладание.

В итоге он финишировал на два удара впереди норвежца Виктора Ховланда и американца Ксандера Шauffele.

Мацуяма признался, что почувствовал, как победа ускользает от него на 17-й и 18-й лунках, которые известны своей сложностью, но к счастью, он заработал птицу на первой из них.

"Я подумал: 'О боже, это будет трудный удар с тей с 18-й. Я должен сохранить его в фейрвее'. Я благодарен, что мне удалось это сделать", - сказал Мацуяма через переводчика в воскресенье.

Победа, казалось, была формальностью перед последним днем, когда Мацуяма сохранял такое значительное преимущество.

Однако его форма ненадолго покинула его на 14-й лунке, в результате чего он попал в воду и заработал боги. Его удар также пошатнулся на 15-й лунке, дав шанс тем, кто шел следом.

Мацуяма чудесным образом справился с решающими птицами, когда это было необходимо.

Эта победа стала его 10-м титулом PGA, и теперь он начнет этот недельный BMW Championship, занимая третье место в рейтинге FedExCup.

Победа Мацуямы на TPC Southwind стала значительным достижением в его карьере в гольфе, еще больше закрепив его статус как одного из самых известных талантов в этом виде спорта.

