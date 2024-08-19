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В чемпионате FedEx St. Jude японский гольфист Хидеки Мацуяма стал свидетелем того, как его существенное преимущество в пять ударов уменьшилось, в конечном итоге ему удалось завоевать победу.

Под парадным напряжённым финалом в воскресенье ХidelForms Matsuyama в последнейzinho/i момент смог удержать победу на чемпионате FedEx St. Jude.

 and  Carmen Simpson
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В чемпионате FedEx St. Jude японский гольфист Хидеки Мацуяма стал свидетелем того, как его существенное преимущество в пять ударов уменьшилось, в конечном итоге ему удалось завоевать победу.

Мацуяма растратил пятиудачное преимущество, которое имел на последнем дне соревнований в Теннесси, но затем вернул свою форму и одержал победу на первом этапе плей-офф сезона на TPC Southwind.

Японский спортсмен, недавно завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже, записал два птичьих на последних лунках, чтобы вернуть себе лидерство и завоевать победу.

32-летнему Мацуяме пришлось пробить 26- футовый удар с 17-й лунки, а затем сделать два отличных удара на последней лунке, чтобы сохранить самообладание.

В итоге он финишировал на два удара впереди норвежца Виктора Ховланда и американца Ксандера Шauffele.

Мацуяма признался, что почувствовал, как победа ускользает от него на 17-й и 18-й лунках, которые известны своей сложностью, но к счастью, он заработал птицу на первой из них.

"Я подумал: 'О боже, это будет трудный удар с тей с 18-й. Я должен сохранить его в фейрвее'. Я благодарен, что мне удалось это сделать", - сказал Мацуяма через переводчика в воскресенье.

Победа, казалось, была формальностью перед последним днем, когда Мацуяма сохранял такое значительное преимущество.

Однако его форма ненадолго покинула его на 14-й лунке, в результате чего он попал в воду и заработал боги. Его удар также пошатнулся на 15-й лунке, дав шанс тем, кто шел следом.

Мацуяма чудесным образом справился с решающими птицами, когда это было необходимо.

Эта победа стала его 10-м титулом PGA, и теперь он начнет этот недельный BMW Championship, занимая третье место в рейтинге FedExCup.

Победа Мацуямы на TPC Southwind стала значительным достижением в его карьере в гольфе, еще больше закрепив его статус как одного из самых известных талантов в этом виде спорта.

despite temporarily losing his form during the competition, Matsuyama's love for the sport and his determination to win drove him to reclaim his lead and secure the title.

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