Излишние требования гостей и странные инциденты

В частных убежищах: отели раскрывают свои самые необычные опыты запроса в номере

Похоже, гости становятся все более требовательными, как показывает новый отчет от Hotels.com. Этот отчет раскрывает некоторые из самых необычных запросов на обслуживание номеров, сделанных в его партнерских отелях по всему миру.

Среди самых странных запросов — ванна, наполненная Эвианом для купания ребенка, персональное меню без аллергенов для домашнего животного и отдельные запросы на подгоревший тост, свежее козье молоко и 2 кг бананов.

В отчете также упоминается запрос на "пожизненное членство" в отеле, а также просьба об "обмене высоких пятерок" от сотрудников отеля в качестве подтверждения получения запроса на обслуживание номера.

В одном из отелей Нью-Йорка дела приняли эротический оборот во время месяца осведомленности о сексуальном здоровье, когда был представлен пакет "Капсула для самоудовлетворения". В этом пакете было все, что могло понадобиться для романтического вечера в одиночестве. Узнайте больше об этом здесь.

Путешественники с сомнительной этикой

Есть веская причина не мусорить, как показал турист, который нарушил правила Службы национальных парков и выбросил пакет с чипсами Четос в пещере в Нью-Мексико. Это действие нанесло "изменяющий мир" ущерб хрупкой микробной экосистеме в пещере Карлсбад.

В то же время, в Гавайях закрытые с 1987 года Хаику-ступени продолжают привлекать отчаянных людей, которые рискуют своей жизнью, чтобы посетить их. Недавно 14 человек были арестованы за незаконный доступ к этим опасным ступенькам, которые не только опасны для посетителей, но и угрожают сохранению природных ресурсов.

Перелеты могут быть вредны для окружающей среды, и отходы следует минимизировать. Непослушный пассажир, который прошлым летом вызвал перенаправление рейса, был вынужден заплатить высокую цену, в том числе более $5000 за топливо.

На побережье Джорджии, однако, происходит что-то позитивное. Два железнодорожных вагона метро Атланты были затоплены в Атлантическом океане и теперь служат домом для рыб, морских черепах и кораллов. Они даже не являются самым необычным предметом, найденным в том, что называется Искусственным рифом Л.

Столкновения и отмены

Региональный реактивный самолет Delta CRJ 900 столкнулся с Airbus A350 Delta во время движения на взлет в аэропорту Атланты. Реактивный самолет потерял хвостовую часть, но все пассажиры остались невредимыми и были пересажены на другие рейсы.

Круизный лайнер "Вилла Вие Одиссей" должен был отправиться в мае в кругосветное "бесконечное" путешествие, где не заходит солнце. Однако более чем через три месяца первые пассажиры все еще застряли в порту отправления.

План на девять месяцев кругосветного круиза "Ультимат Ворлд Круиз" от Royal Caribbean был менее амбициозным, но и он столкнулся с трудностями. Это путешествие стало центром шторма в социальных сетях.

Романтические destinations и программы вознаграждений

Энн Мари Хэгерти побывала более чем в 25 странах в поисках любви. Она делится своими мыслями о самых романтичных местах, в том числе Англии и Аргентине.

Если Хэгерти найдет свою вторую половинку, она, возможно, заинтересуется этими бюджетными пакетами для медового месяца. CNN Underscored, гид по продуктам и рекомендациям, принадлежащий CNN, составил эти доступные варианты.

Стоит упомянуть

Это лучшие программы вознаграждений авиакомпаний в мире, по мнению Point.me.

Предоставляя ясность в все более запутанном ландшафте.

Испанский город призывает британских туристов оставить одежду при себе.

Речь идет о "уважении и гигиене."

Европейским путешественникам придется платить за въезд в Великобританию в 2025 году.

Но не их соседям по ту сторону границы. Это "везение ирландцев."

Она пригласила незнакомца присоединиться к ней в отпуске в Италии.

"Все произошло очень быстро, от нуля до ста."

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