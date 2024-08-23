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ПанорамаНовостиСловацкая Республика

В частном зоопарке Словакии владелец зоопарка был смертельно атакован одним из леопардов.

Индивида якобы отвечал за уход за около двадцати разными домашними и дикими животными, такими какoons, хищные птицы и большие кошки, без всякой помощи. К сожалению, его безжизненное тело было обнаружено внутри вольера леопарда.

 and  Max Becker
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Хищники, такие как леопарды, также обитают в ограниченном пространстве в более мелких частных...
Хищники, такие как леопарды, также обитают в ограниченном пространстве в более мелких частных зоопарках в Словакии. (Иллюстративное изображение)

- В частном зоопарке Словакии владелец зоопарка был смертельно атакован одним из леопардов.

Лев в изолированном зоопарке в районе Банска-Бистрица в Словакии смертельно атаковал своего владельца. Региональное управление полиции сообщило об этом печальном событии на своей официальной странице в Facebook. Мужчина преклонного возраста, 63 лет, был найден без сознания внутри вольера с леопардом в деревне Ясени. Обстоятельства этого инцидента все еще выясняются. В настоящее время нет угрозы для общественности.

Ведущий один

Национальная телевизионная станция STVR сообщает, что владелец частного зоопарка управлял им в одиночку. Ранее высказывались опасения по поводу его способности управлять таким разнообразным набором животных. В зоопарке содержалось около 20 уникальных видов tanto домашних, как и диких животных, в том числе различные виды обезьян, птиц и породы собак. Этот человек отвечал за благополучие tanto животных, как и посетителей.

Несмотря на более строгие правила, в Словакии по-прежнему существуют небольшие частные зоопарки, в которых содержатся большие кошки и другие дикие животные. Трагически, год назад лев также лишил жизни своего владельца в одном из таких зоопарков.

Официальное заявление полиции через Facebook, новостной отчет STVR.

Хотя частный зоопарк в Ясени находится на территории Словацкой Республики, он не подчинялся столь строгим правилам, как более крупные учреждения. После этих смертельных атак власти Словацкой Республики должны пересмотреть меры безопасности для небольших частных зоопарков, в которых содержатся опасные дикие животные, такие как большие кошки.

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